سعدون حماد: «الصحية» البرلمانية بحثت مسودة مشروع الحكومة لتعديل قانون العمل الأهلي

قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية في مجلس الأمة النائب سعدون حماد عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن الحكومة أبلغت المجلس أنها ستعدل على مشروعها الخاص بالتعديل على قانون القطاع الأهلي في صالح الكويتيين، الذين يمثلون 4 في المئة من العاملين في القطاع الخاص وعددهم 70 ألفاً، مقابل 1.65 مليون وافد.

وأضاف أن التعديل الحكومي يجيز لأصحاب العمل الذين تعثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاستثنائية منح العمال إجازة خاصة لا يقل أجرها عن الحد الأدنى من الأجور أو بدون أجر خلال المدة التى تقررها الوزارة، مبينا أن التعديل الحكومي يجيز تخفيض أعداد العمال وتسليمهم كافة مستحقاتهم والسماح لغير الكويتيين الالتحاق بالعمل لدى رب عمل أخر خلال مده تحددها الوزارة.

وأوضح، “نحن مع أي شي لصالح المواطن ونعمل على زيادة رواتبهم وليس العكس وأبلغنا الحكومة تحفظنا وملاحظاتنا على المشروع الذي سيهز ثقة المواطنين في القطاع الخاص وسيؤدى إلى هجرتهم إلى القطاع العام”.

ولفت إلى أن اللجنة الصحية البرلمانية ناقشت بحضور العقيل المشروع الحكومي الخاص بإجراء تعديلات على قانون القطاع الأهلي، تتعلق بتخفيض رواتب العاملين أثناء الكوارث والمحن.