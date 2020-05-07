«الصحة»: 278 إصابة جديدة ب«كورونا» بإجمالي 6567 ..وتسجيل حالتي وفاة

07 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 278 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 6567 حالة فیما تم تسجیل حالتي وفاة لیصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة 44 حالة وفاة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین.

وأوضح أن حالات الاصابة ال278 تضمنت «60 مواطنا كویتیا» و«80 مقیما من الجنسیة الھندیة» و«34 مقیما من الجنسیة المصریة» و«41 مقیما من الجنسیة البنغلادیشیة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة خلال ال24 ساعة الماضیة قال السند إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة بلغ 91 حالة 52 منھا مستقرة و39 حرجة في حین بلغ عدد حالات الإصابة التي لا تزال تتلقى الرعایة الطبیة 4142 حالة.

وفیما یتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي أفاد بأن مجموع من أنھى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 165 حالة وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن تستكمل مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر.

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