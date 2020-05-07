الفضل يقترح تحمل كفلاء مخالفي الإقامة تكاليف حجرهم وإجلائهم

07 مايو 2020 || أعلن النائب أحمد الفضل عن تقدمه اليوم باقتراح برغبة بشأن ما حدث مؤخرا في عملية إجلاء مخالفي الإقامة وتحمل الكويت نفقات اجلائهم.

وقال الفضل في تصريح صحفي إن الاقتراح نص على الآتي: ” لما كان القرار الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمنح مهلة لمخالفي الإقامة دون دفع الغرامات وتحديد مراكز ايواء لهم خلال فترة التجهيز لاجلائهم لأوطانهم ادي الي الكشف الكثير من الشركات التي تتاجر بالإقامات، وان ضبط البعض منهم واحالتهم للنيابة، لذا فإنني اقترح الآتي:” اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بخصم قيمة التذاكر وما يرتبط برحلات الترحيل والإجلاء لكفلاء هذه العمالة وتحملهم تكاليف اجلائهم إلى دولهم وذلك كونهم استخدموا هذه العمالة واهملوا رعايتها او من تبين اتهامه بجريمة الاتجار بالإقامات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوقف اي تعاقد مع الدولة ووقف نشاط الشركات التي لديها نشاط في الاتجار بالإقامات واغلاق ملفاتهم والتحفظ علي حق الدولة في الرجوع بالتعويض عن اي اضرار نتيجة تعاقدات سابقة “.

وأضاف الفضل “فيما يخص تعامل الكويت تجاه الدول التي تعنتت معنا وعملت معنا بنظام الابتزاز لم تعهده عليها علاقاتنا التاريخية في السابق واساءت لمواطنيها ورعاياها قبل ان تسئ للكويت فان ردنا سيكون عليهم في القاعة”.

وحمل الفضل وزارة الخارجية المسؤولية الكاملة وكذلك الصناديق السيادية التي تستثمر في تلك الدول، مطالبا بضرورة ان يكون هناك رد تجاه تخليهم عن ابنائهم وقت الازمة والابتزاز الذي صاحب تلك الأزمة.