« التربية»: صرف الرواتب الموقوفة خلال ايام واستئناف الدراسة حسب المتفق علیه سابقا.

07 مايو 2020 || ترأس وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي اجتماعا موسعا الیوم الخمیس مع مجلس الوكلاء تم خلاله بحث واستعراض العدید من الموضوعات التربویة أھمھا التأكید على موعد استئناف الدراسة حسب المتفق علیه سابقا.

وقال الوكیل المساعد للتنمیة التربویة والأنشطة والناطق الرسمي للوزارة فیصل المقصید في تصریح صحفي إن استئناف الدراسة للصف الثاني عشر سیكون في الرابع من شھر أغسطس المقبل في حین باقي المراحل الدراسیة في الرابع من شھر أكتوبر المقبل.

وأوضح المقصید أنه سیتم رفع تقییم للوضع العام من مجلس الوكلاء مطلع شھر یولیو المقبل على أن یقوم وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي بعرض ھذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء في 15 یولیو المقبل.

وذكر أنه تم في اجتماع الیوم أیضا استعراض موضوع الإسراع في صرف رواتب الموظفین التي تم وقفھا بسبب الإجازات بمختلف أنواعھا وحرصا من وزیر التربیة تم تكلیف وكیل الشؤون المالیة ووكیل القطاع الإداري الاسراع بعملیة صرف الرواتب الموقوفة في الأیام القلیلة المقبلة.

وبین أنھ تم استعراض موضوع استئناف عملیة تصویر الحلقات العلمیة للمرحلة المتوسطة تمھیدا لرفعھا إلى المنصة التعلیمیة بعد الاطمئنان والانتھاء من عملیة تصویر جمیع حلقات المرحلة الثانویة.

وأشار إلى أنه تم تكلیف وكیل وزارة التربیة بالإنابة والوكیل المساعد للشؤون القانونیة الدكتور بدرالمطیري بترؤس لجنة الاستعداد لعودة الدراسة للعام الدراسي الجدید وتم أیضا تكلیف جمیع الوكلاء المساعدین رفع تصوراتھم الشاملة التي تحتوي على رؤیتھم ومتطلباتھم في المرحلة المقبلة إلى وكیل الوزارة.

«إع»