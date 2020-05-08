وزارة الصحة : 641 إصابة جدیدة بفیروس كورونا و3 وفيات

08 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 641 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات في حین تم تسجیل 3 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 47 حالة واكدت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية شفاء 85 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد «كوفید – 19 «لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2466 حالة.

وذكرت الوزارة إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.