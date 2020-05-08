مجلس الوزراء یفرض حظرا شاملا اعتبارا من عصر الأحد المقبل حتى 30 مایو لمجابھة «كورونا»

08 مايو 2020 || قرر مجلس الوزراء فرض حظر شامل للتجول في جمیع أرجاء البلاد على أن یدخل حیز التنفیذ بحلول الساعة الرابعة من عصر یوم الأحد المقبل الموافق 10 مایو الجاري حتى السبت الموافق ال30 من الشھر نفسه وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذھا الدولة لمجابھة تداعیات انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد «كوفید 19.

« وقال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم في تغریدة بثھا حساب «مركز التواصل الحكومي» على موقع التواصل الاجتماعي «تویتر» الیوم الجمعة إن القرار جاء بناء على توصیات الصحیة في البلاد.