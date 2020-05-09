وزيرة «الشؤون»: الجمعيات التعاونية وأفرع التموين والغاز مستمرة بعملها خلال الحظر الشامل

09 مايو 2020 || أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأفرع التموين والغاز مستمرة في تقديم خدماتها خلال فترة الحظر الشامل التي أقرها مجلس الوزراء اليوم الجمعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة العقيل مع وسائل الإعلام المحلية «عن بعد» عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح داعية الجميع إلى التقيد بالاشتراطات الصحية خلال التسوق للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت العقيل إنه سيتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو الجاري حتى السبت 30 من الشهر نفسه تطبيق آلية الحجز الإلكتروني المسبق للتسوق داخل الجمعيات التعاونية على أن يسمح للشخص بالتسوق منفردا دون مرافق مرة واحدة في الأسبوع.

وأشارت إلى استمرار العمل بتعميم اتحاد الجمعيات التعاونية الخاص بربط المستهلكين من قاطني بعض المناطق التي لا تتوافر فيها جمعيات تعاونية بالتسوق في جمعيات المناطق المجاورة.

وأفادت بأنه سيسمح بتسوق قاطني منطقة «الصديق من جمعية الزهراء» و«المسايل من جمعية أبوفطيرة» و«العقيلة والمهبولة والفنيطيس وأبو الحصانية من جميعة الفنطاس» و«البدع من جمعية الرميثية» و«المسيلة من جمعية مشرف» و«الخيران السكنية من جمعية علي صباح السالم» و«المرقاب وقبلة من جمعية شرق التعاونية».

ونوهت بالتنسيق المتواصل يوميا مع اتحاد الجمعيات لتذليل أي عقبات قد تواجه عملهم في توريد المنتجات للجمعيات أو في مواعيد العمل بالإضافة إلى توجيه القطاع المعني في وزارة الشؤون بالعمل على مدار الساعة مع «الاتحاد» لأي طارئ قد يواجههم خلال هذه الفترة.

«كونا »