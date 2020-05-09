وزير الداخلية يؤكد أهمية تعاون الجميع مع السلطات الأمنية في تطبيق «الحظر الشامل»

09 مايو 2020 || أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح امس الجمعة أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع السلطات الأمنية سواء «الداخلية» أو الحرس الوطني أو القوات المسلحة في تطبيق قرار حظر التجول الشامل من أجل الحفاظ على صحتهم باعتبارها المبتغى الأول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الصالح مع وسائل الإعلام المحلية «عن بعد» عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقال الصالح “نحن الآن في المرحلة الأخيرة من الإجراءات وهي الحظر الشامل إلى ما بعد عيد الفطر يليها البدء بخطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بحيث تكون السلطات الصحية انتهت من اجراء كل الفحوصات اللازمة والتعامل مع هذا المرض”.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء باقتصار منح تصاريح الخروج أثناء حظر التجول الشامل في البلاد على العاملين في المرافق الحيوية وهي السلطات الصحية والأمنية والقطاعات الخدمية الحيوية مثل وزارات الكهرباء والماء والنفط والبلدية فيما يتعلق بخدمات النظافة.

وتطرق أيضا الى شركات القطاع الخاص التي تخدم الأنشطة الحيوية ممثلة بصيانة محطات الكهرباء لقطاع الكهرباء وصيانة المصافي والخدمات النفطية للقطاع النفطي والخدمات التي تخدم القطاع الصحي.

واوضح أنه سيتم الاستجابة بسرعة لأي نواقص تطرأ وتذليل كل المعوقات أمام أي احتياجات للمواطنين والمقيمين.