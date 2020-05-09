وزير البلدية: السماح للأسواق المركزية والبقالات في المناطق الاستثمارية بمزاولة أعمالها خلال «الحظر الشامل»

09 مايو 2020 || قال وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم إن مجلس الوزراء قرر السماح للاسواق المركزية الموازية والبقالات الواقعة في المناطق الاستثمارية في جميع محافظات الكويت بمزاولة أعمالها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خلال فترة حظر التجول الشامل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وفق الاشتراطات الصحية والوقائية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير الجاسم في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في قصر السيف مع وسائل الإعلام المحلية عبر الاتصال المرئي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير الجاسم أنه تم السماح للمواطنين والمقيمين القاطنين في المناطق الاستثمارية بزيارة الأسواق المركزية الموازية لشراء الاحتياجات الضرورية من خلال ضوابط معينة تتمثل بحجز موعد مسبق من خلال نظام حجز المواعيد التابع لوزارة التجارة والصناعة وفقًا للاشتراطات الصحية والوقائية.

وأكد أن هذه الأسواق المركزية الموازية والبقالات سوف تخضع لرقابة مشددة من قبل بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى بشأن التزامها بأخذ الاحتياطات الوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة مشددًا على ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي خلال التسوق في هذه الأسواق أو البقالات.

ومن جانب آخر قال الوزير الجاسم إن البلدية اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة بشكل استباقي للاستمرار بكافة أعمال النظافة ونقل النفايات من أمام المنازل والمواقع في جميع مناطق الكويت بشكل يومي وطبيعي مشيرًا إلى تواجد فرق طوارئ البلدية في محافظات الكويت للرد على أية استفسارات من المواطنين والمقيمين.

وردًّا على سؤال عن تقيد الأسواق المركزية الموازية والبقالات بالإجراءات الصحية أكد الوزير الجاسم ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تم إعلانها سابقًا ومنها ما يتعلق بضرورة لبس القفازات والكمامات.

وكان مجلس الوزراء قرر فرض حظر التجول بحلول الرابعة من عصر يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو الجاري حتى السبت الموافق 30 من الشهر نفسه وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمجابهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».