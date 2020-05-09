«الصحة» : 415 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 7623.. وتسجيل حالتي وفاة

09 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم السبت تسجیل 415 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد«كوفید 19 «في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة في حین تم تسجیل حالتي وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 49.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان إن الإصابات التي تم تسجیلھا ھي حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض وحالات أخرى قید البحث عن أسباب العدوى مشیرا إلى أن الفرق الوقائیة تقوم بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطین وفحصھم واتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة.

وذكر السند أن بین الحالات التي رصدت خلال ال24 ساعة الماضیة «86 حالة لمواطنین كویتیین» و«92 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«89 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«51 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادشیة» أما بقیة الحالات فھي من جنسیات أخرى.

وأضاف أن من ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال ال24 ساعة الماضیة «172 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة» و«108 حالات في منطقة حولي الصحیة» و«60 حالة في منطقة العاصمة الصحیة» و«48 حالة في منطقة الأحمدي الصحیة» و«27 حالة في منطقة الجھراء الصحیة».

أما عن المناطق السكنیة والتي رصد فیھا أكبر عدد للاصابات خلال ال24 ساعة الماضیة أوضح أنھ تم رصد «53 حالة في منطقة جلیب الشیوخ» و«48 حالة في منطقة الفروانیة» و«46 حالة في منطقة حولي» و«32 حالة في منطقة خیطان».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة بین أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 95 حالة منھا 61 حالة مستقرة و34 حالة حرجة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض «كوفید – 19 «وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 4952 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة عدد 556 حالة وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وجدد السند الدعوة للمواطنین والمقیمین بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقایة وتجنب مخالطة الآخرین والحرص على تطبیق إستراتیجیة التباعد البدني موصیا بزیارة الحسابات الرسمیة لوزارة الصحة والجھات الرسمیة في الدولة للاطلاع حول الإرشادات والتوصیات وكل ما بشأنھ المساھمة في احتواء انتشار الفیروس.

وكانت وزارة الصحة الكویتیة أعلنت في وقت سابق الیوم شفاء 156 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد «كوفید – 19 «لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2622 حالة.