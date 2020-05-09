الغانم : كلمة سمو الأمير ركزت على المستقبل بقدر ما ركزت على التطورات الحالية

09 مايو 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن سمو امير البلاد وهو يتحدث اليوم عن ما يحدث من تطورات تتعلق بالجانب الصحي لازمة وباء كورونا لم يغفل التركيز على مستقبل البلاد وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والمالية وتقليل الاعتماد على الغير وتنويع مصادر الدخل وترشيد السلوك الاستهلاكي.

وقال الغانم في تصريح صحفي تعليقا على كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان ” سموه بقدر ما يقلقه اليوم يرسل نظره بعيدا الي الغد”.

وقال الغانم ” مثلما ندعو الى الاسترشاد بتوجيهات سموه ودعواته فيما يتعلق بكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية والامنية وغيرها في البلاد للتغلب على جائحة كورونا، ندعو الجميع الي التفكير بشكل جدي بما قاله سموه عن مستقبل البلاد “.

وأضاف الغانم” سموه كان يدق ناقوس الانذار لما ستواجهه البلاد في المستقبل في ظل تدني اسعار النفط، وما إشارات سموه الي تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الغير وتهذيب السلوك الاستهلاكي والمالي الا انعكاس لحرص سموه على ضرورة مواجهة تحديات المستقبل كما نواجه التحديات الآنية “.

واختتم الغانم تصريحه قائلا” سنعبر هذه الأزمة بنجاح بإذن الله وفضله وسنستمر اقوياء في المستقبل في ظل توجيهات القيادة السياسية وتكاتف ابناء الكويت وبجهود كل المخلصين من ابناء الوطن العزيز “.