الشاهين يطالب بدعم القطاع التعاوني حتى يستمر في أداء رسالته

10 مايو 2020 || أعرب النائب أسامة الشاهين عن أسفه لما تعرض له بعض العاملين في جمعيتي الخالدية والعديلية التعاونيتين ، مبينا أن المادة 23 منتحتم على الحكومة دعم القطاع التعاوني وإسناده بشكل قوي حتى يستمر بأداء رسالته.

وقال الشاهين في تصريح ل”تلفزيون المجلس” اليوم ان التعاونيات هي العمود الفقري ولا يجب أن يسقط هذا العمود أو يعوج، داعيا إلى ندب عمالة من الجمعيات غير المتضررة إلى الجميعات المتضررة وقيام الجهات الأمنية سواء الحرس الوطني أو وزارة الداخلية أو الشرطة العسكرية بإسناد الجمعيات المتضررة وتعميم وتوزيع وتوسيع دائرة التوصيل إلى المنازل للتقليل من التكدس والتجمع داخل الجمعيات.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الإجراءات الثلاثة في تقوية وتعزيز متانة وضع العمل التعاوني والأمن الغذائي والاستهلاكي في الكويت.