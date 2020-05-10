الغانم : نعاهد سمو الأمير كسلطة تشريعية تطبيق خارطة الطريق التي رسمها سموه

10 مايو 2020 || اكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان السلطة التشريعية ستكون أول المطبقين لخارطة الطريق التي رسمها سمو امير البلاد لمواجهة جائحة كورونا، وستتعاون مع السلطة التنفيذية من اجل تحقيق ذلك.

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم ” استمعنا بكل انتباه واهتمام إلى كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وما تضمنته من مضامين مهمة جدا ترسم خارطة الطريق لمواجهة هذه الجائحة والأزمة”.

وأضاف الغانم ” نعاهد صاحب السمو بأننا سنكون متعاونين إن شاء الله كسلطة تشريعية وتنفيذية وسنكون أول المطبقين لخارطة الطريق التي رسمها سموه”.

وجدد الغانم شكره وتقديره واحترامه لكل ما يقوم به سمو امير البلاد من دعم ومساندة لكل السلطات في سبيل مواجهة هذه الأزمة.