وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من سمو أمير البلاد إلى أمير دولة قطر

10 مايو 2020 || نقل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رسالة شفهية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك أثناء الزيارة التي قام بها اليوم الأحد إلى دولة قطر الشقيقة.

كما التقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال الزيارة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

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