وزير الخارجية: عودة المواطنين الكويتيين من السعودية عبر«نويصيب» تبدأ غدا

11 مايو 2020 || أعلن وزیر الخارجیة رئیس فریق تجھیز عودة المواطنین من الخارج إلى البلاد الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد اكتمال الإستعدادات لعودة المواطنین الكویتیین من المملكة العربیة السعودیة الشقیقة عبر منفذ نویصیب الحدودي بعد التنسیق مع السلطات السعودیة.

وأوضح الوزير في بیان صحفي الیوم أن عملیة العودة ستكون خلال الفترة من 12 إلى 20 مایو الحالي مشیراإلى أن وزارة الخارجیة وسفارة دولة الكویت في الریاض باشرتا بعملیة تسجیل المواطنین المتواجدین في المملكة العربیة السعودیة تمھیدا لتفویجھم وفق الاعداد التي تم الاتفاق علیھا مع السلطات الصحیة ووفق الجدول الزمني الذي ستعلن عنھ وزارة الداخلیة في دولة الكویت.

وبین أن سفارة دولة الكویت في الریاض باشرت عملیة التواصل مع المواطنین لإبلاغھم عن موعد عودتھم مضیفا أنه سیتم فحص كافة المواطنین العائدین في منتزه الخیران وفق الآلیة المتفق علیھا مع السلطات الأمنیة والصحیة.

وأھاب بالمواطنین التقید بالموعد المحدد من قبل السفارة لعودتھم بما یتفق والترتیبات التي اعدتھا السلطات السعودیة لھذا الغرض.

وأعرب عن خالص شكره وتقدیره لكافة المسؤولین السعودیین على ما أبدوه من تعاون كامل وتسھیلات لتیسیر عملیة عودة المواطنین عكست أعمق علاقات الأخوة التي تربط البلدین الشقیقین في ظل القیادة الحكیمة لحضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخیه خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظھما الله ورعاھما.

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