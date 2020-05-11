«البيئة»: انخفاض انبعاث الغازات الصادرة عن عوادم السيارات منذ بداية الحظر الجزئي

11 مايو 2020 || قالت الھیئة العامة للبیئة إن مستویات انبعاث الغازات الصادرة عن عودام السیارات ووسائل النقل قد سجلت انخفاضا بعد مرور 40 یوما على فترة الحظر الجزئي في البلاد .

وأوضحت نائب المدیر العام لشؤون الرقابة البیئیة بالھیئة سمیرة الكندري لـ اليوم أن الدراسة التي قامت بھا الشبكة الوطنیة لرصد جودة الھواء الخارجي في ظل الظروف الراھنة لتفشي فیروس كورونا المستجد أظھرت انخفاضا بمعدل تركیز انبعاث غاز ثاني أكسید النیتروجین وأول أكسید الكربون.

وأضافت الكندري أن نتائج الدراسة المذكورة أظھرت انخفاض مستویات ثاني أكسید النیتروجین بنسبة 25 بالمئة وانخفاض مستویات أول أكسید الكربون بنسبة 30 بالمئة والتي تنبعث من عوادم السیارات ووسائل النقل.

وبینت أن الھیئة تقوم برصد جودة الھواء على مدار 24 ساعة عبر المحطات ال 15 التابعة لھا وھي «المطلاع والجھراء وسعد العبدالله والشویخ والمنصوریة والرمیثیة والسلام وطریق 50 باتجاه المطار والقرین والأحمدي والفحیحیل والشعیبة وعلي صباح السالم» والتي تحتوي على ثلاث محطات.

وأشارت في سیاق متصل إلى أن الھیئة بصدد المشاركة في الدراسة التي یقوم بھا معھد الكویت للأبحاث العلمیة بالتنسیق مع وزارة الصحة حول «مدى امكانیة انتقال فیروس كورونا المستجد في الھواء في البیئات الداخلیة والخارجیة» التي من خلالھا سیتم أخذ عینات من الھواء داخل وخارج «مستشفى جابر» ودراسة مدى انتقال الفیروس في الھواء.

وعن البیانات العالمیة بشأن طبقة الأوزون أوضحت أنھا تشیر إلى أن ثقب الأوزون القیاسي الذي تم اكتشافه فوق القطب الشمالي في منتصف مارس الماضي مغلق الآن بسبب الظروف غیر العادیة موضحة أن الظروف الجویة الاستثنائیة ھذا العام سمحت بتركیز الھواء البارد في القطب الشمالي لفترة أطول أكثر من المعتاد.

وأضافت الكندري أنه مع تغیر الفصول والتحرك نحو الصیف توقع العلماء تبدد قوة الدوامة القطبیة ما یسمح للھواء الغني بالأوزون من خطوط العرض الوسطى بالتدفق إلى القطب الشمالي ووضع حدا لمستویات الأوزون المستنفدة في المنطقة ما أدى إلى إغلاق ثقب الأوزون في القطب الشمالي في الأسبوع الأخیر من أبریل الماضي.

«إع»