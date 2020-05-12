«الصحة»: 991 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 10277 .. وتسجيل 10 حالات وفاة

12 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 10277 حالة فيما سجلت 10 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 75 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 194 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.