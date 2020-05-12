«الصحة» : 991 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 10277 .. وتسجيل 10 حالات وفاة

12 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 10277 حالة فيما سجلت 10 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 75 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين.

وبين السند أن حالات الاصابة ال991 السابقة تضمنت «138 حالة لمواطنين كويتيين» و«300 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية» و«222 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية» و«118 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية» وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المنطقة الصحية جاؤوا بواقع «356 حالة بمنطقة الفروانية الصحية» و«237 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية» و«219 حالة بمنطقة حولي الصحية» و«116 حالة بمنطقة العاصمة الصحية» و«63 حالة بمنطقة الجهراء الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد أشار إلى أنها جاءت على النحو التالي: «107 حالات بمنطقة الفروانية» و«103 حالات بمنطقة جليب الشيوخ» و«89 حالة بمنطقة حولي» و«68 حالة بمنطقة خيطان».

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 158 حالة منها 84 حالة مستقرة و74 حالة حرجة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد – 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7101 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 201 شخص وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أنيستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع حول الارشادات والتوصيات وكل ما بشأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

ومن جهتها قالت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف إنه تم الحجز على 128 عمارة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» مشيرة إلى أنه عزل أكثر من ألف شخص أثبتت فحوصاتهم الإصابة بالفيروس في تلك العمارات.

وذكرت المضف في المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقدته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن «الصحة» قامت بإجراء مسوحات لفيروس «كورونا» ل2900 شخص في 15 جمعية تعاونية في البلاد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان صحفي تسجيل 194 حالة شفاء من المصابين.