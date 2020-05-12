«الداخلية»: منفذ النويصيب الحدودي يستقبل أول دفعة من المواطنين العائدين من السعودية

12 مايو 2020 || أعلنت وزارة الداخلية استقبال منفذ النويصيب الحدودي اليوم الثلاثاء أول دفعة من المواطنين العائدين من المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي ستستمر حتى 20 مايو الجاري وذلك من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرًا.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن جميع العائدين تم توزيعهم على مجموعات ومرافقتهم من قبل دوريات المرور والنجدة وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية إلى محجر «منتزه الخيران» لاتخاذ إجراءاتهم.

وأكد البيان أن جهود وزارة الداخلية وقطاعات الدولة المعنية مستمرة لإعادة المواطنين العالقين في الخارج تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.