الدلال يطالب الحكومة بإعادة النظر في حضور جلسة الغد

12 مايو 2020 || أعرب النائب محمد الدلال عن أمله في أن تعيد الحكومة النظر في تأجيل جلسة غد الأربعاء وأن تتواجد في قاعة عبدالله السالم، خاصة وأن القضايا التي سوف تثار مرتبطة بالأزمة الحالية ومتابعتها ومراقبتها، مقترحًا من جانب آخر إلزامها الإعلان عن تعاقداتها خلال الأزمة الحالية بكل شفافية ووضوح.

وقال الدلال في تصريح صحفي بمجلس الأمة “نتطلع إلى جلسة مجلس الأمة يوم غد الأربعاء، وصحيح أن الحكومة أبدت عدم رغبتها في عقد الجلسة غدًا وطلبت التأجيل إلى ما بعد عيد الفطر، لكنني كأحد أعضاء مجلس الأمة أرى من الأهمية عقد الجلسة في موعدها وهذا ما أوصلناه إلى رئيس مجلس الأمة والذي أبدى دعمه لهذا الموضوع ونحن بإذن الله حاضرون غدًا”.

من جانب آخر أعلن الدلال تقدمه اليوم باقتراح برغبة بأن تلزم الحكومة نفسها وتبدأ خطوات جادة بشفافية وإعلان كل التعاقدات بالأمر المباشرالتي تقوم بها أثناء الأزمة الحالية.

وأكد أنه من الواضح لأي جهة سواء كانت وزارة الصحة أو الداخلية أو التجارة وأي وزارة أو جهة حكومية أخرى لديها مناقصات أو عطاءات أو أمر مباشر أو تعاقدات مع أي جهة من الجهات داخل الكويت أو خارجها.

وبين أن الإعلان عنها يتم بشكل واضح في الصحف اليومية أو عبر موقعها الإلكتروني حتى يكون الناس على دراية بذلك وحتى لا تعطي لأي طرف فرصة أن يتكلم أو يثير الشبهة أو يذكر أن هناك حالات فساد.

وأكد أن الحكومة في اجتماعها أمس أبدت حرصها على الوضوح والشفافية وكلفت ديوان المحاسبة بالرقابة على تعاقدات الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن مجلس الأمة كلف ديوان المحاسبة من قبل بهذه المهمة وطلب بأن يقوم الديوان بهذا الدور سواء عن طريق لجنة الميزانيات أو عن طريق طلبات بعض الأعضاء التي قدمت إلا أن اليوم الحكومة على المحك.

واعتبر أن أي عقد يتعلق بوزارتي الصحة أو التجارة على وجه التحديد يجب أن تعلن الحكومة عنه ، متسائلًا “هل من الصعب أن تعلن الحكومة عن أنها تعاقدت مع فنادق دون أخرى لكي تجعلها مقرات للحجر الصحي وكذلك المستشفيات الخاصة والكمامات ونوعيتها وكميتها وهل هي مطابقة للمواصفات أم لا”؟وتوجه الدلال بالشكر إلى الجمعيات التعاونية التي أعطت مثالًا وقيمًا نبيلة عالية جدًّا في التعاضد والتكافل عندما توقفت بعض الجمعيات مثل الخالدية والعديلية ففزعت جمعيات أخرى كالروضة وكيفان واليرموك ووفرت احتياجات المواطنين والمقيمين.

وأكد أن هؤلاء هم أهل الكويت وهذه قيمهم وعطاءاتهم وحرصهم على إخوانهم وأخواتهم وأهاليهم.

«ع.

إ»