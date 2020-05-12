الدلال يقترح قيام الحكومة بعدد من الاجراءات لتعزيز الشفافية حول المشتريات العامة

12 مايو 2020 || اعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراح برغبه بشأن تعزيز الشفافية الحكومية في العمليات الخاصة بالمشتريات في ظل ازمة كورونا لضمان العدالة وحسن التدبير والابتعاد عن صور الفساد والشبهات ، وجاء في نص المقترح:الشفافية من اهم المبادئ العالمية في تعزيز الحوكمة والحكم الرشيد , كما ان الشفافية من اهم المباديء التي نادت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقد صادقت الكويت على تلك الاتفاقية في عام 2006 م , والشفافية مبدأ يتطلب تفعيله الى واقع عملي مشهود اذا ارادت الحكومة ان ترقى في سلم الحوكمة او ارادت ان تكون بعيدة عن الشبهات , ولذلك اشترطت التشريعات الكويتية شفافية المناقصات العامة وان كانت تلك الشفافية غير كاملة ويتطلب تدعيمها لمزيد من الشفافية تشريعيا , وفي ظل الأوضاع الخاصة بأزمة وباء فيروس كورونا لجأت الحكومة الى تسريع وتبسيط الإجراءات الخاص بالمشتريات وبالأخص عن طريق الشراءبالامر المباشر في عدد من أجهزة الدولة وبالأخص الصحة والتجارة وغيرهما , وحيث ان القانون أتاح ذلك الا انوالتشريعات القائمة ومنها المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة الفساد تحتم ان تحاط كافة العمليات الخاصة بالمشتريات بالشفافية اللازمة لضمان العدالة وحسن التدبير والابتعاد عن صور الفساد والشبهه ويؤكد ذلك ما اشارت اليه رئيسة منظمة الشفافية الدولية في تصريح اعلامي أخير حيث ذكرت “الحاجة الطارئة إلى دعم جهود الدول أثناء الوباء العالمي تجعل الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي هامة جدا.

تتطلب الأزمة من صندوق النقد الدولي توفير الأموال في أسرع وقت ممكن ولكن ينبغي ألا يتخلى عن التزامه بمكافحة الفساد.

حجم الأزمة يزيد إمكانيات ومخاطر سرقة الأموال العامة التي ينبغي استخدامها لإنقاذ الأرواح وإعادة بناء سبل العيش” ,.

وبناء على ما سبق فان على الحكومة ان تولي الشفافية أولية خاصة وفق إجراءات وخطوات معلنه للكافة تضمن حيادية وعدالة المشتريات في ظل الازمة وما بعد الازمة القائمة .

لــذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:1- قيام الحكومة بوضع محددات ومعايير واضحة ومعلنة باليات وإجراءات القيام بالمشتريات العامة وبالأخص الامر المباشر في ظل ازمة وباء فيروس كورونا تتوافق مع التشريعات القائمة وتتوافق مع المعايير الدولية للشفافية العالمية وكذلك المعايير الدولية للجهات الرقابية .

2- قيام الجهات الحكومية بتبني كامل الشفافية عبر الكشف والاعلان عن كل عملية مناقصة اوأمر شراء مباشر او تعاقد في الصحف اليومية وعبر الموقع الالكتروني الرسمي للجهة متضمنا طبيعة وماهية المطلوب وانواعه وكمياته والمواصفات الفنية للمطلوب وشروط الجهات التي تقدم هذه الخدمات والمبالغ المالية المخصصة للمطلوب شراءه او الاستفادة من خدمة ما .

3- تقوم الجهات الجهات الحكومية بالكشف والاعلان عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجهة عن العطاءات الفائزة وأسماء الفائزين ومقدار المبالغ التي رست على الفائزين .

4- تكليف الجهات الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وهيئة مكافحة الفساد بمتابعة تنفيذ خطوات الشفافية المطلوبة من الجهات الحكومية .