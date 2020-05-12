الدلال يقترح قيام الحكومة بعدد من الاجراءات لتعزيز الشفافية حول المشتريات العامة

تتطلب الأزمة من صندوق النقد الدولي توفير الأموال في أسرع وقت ممكن ولكن ينبغي ألا يتخلى عن التزامه بمكافحة الفساد.
حجم الأزمة يزيد إمكانيات ومخاطر سرقة الأموال العامة التي ينبغي استخدامها لإنقاذ الأرواح وإعادة بناء سبل العيش” ,.
وبناء على ما سبق فان على الحكومة ان تولي الشفافية أولية خاصة وفق إجراءات وخطوات معلنه للكافة تضمن حيادية وعدالة المشتريات في ظل الازمة وما بعد الازمة القائمة .
لــذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:1- قيام الحكومة بوضع محددات ومعايير واضحة ومعلنة باليات وإجراءات القيام بالمشتريات العامة وبالأخص الامر المباشر في ظل ازمة وباء فيروس كورونا تتوافق مع التشريعات القائمة وتتوافق مع المعايير الدولية للشفافية العالمية وكذلك المعايير الدولية للجهات الرقابية .
2- قيام الجهات الحكومية بتبني كامل الشفافية عبر الكشف والاعلان عن كل عملية مناقصة اوأمر شراء مباشر او تعاقد في الصحف اليومية وعبر الموقع الالكتروني الرسمي للجهة متضمنا طبيعة وماهية المطلوب وانواعه وكمياته والمواصفات الفنية للمطلوب وشروط الجهات التي تقدم هذه الخدمات والمبالغ المالية المخصصة للمطلوب شراءه او الاستفادة من خدمة ما .
3- تقوم الجهات الجهات الحكومية بالكشف والاعلان عبر الموقع الالكتروني الرسمي للجهة عن العطاءات الفائزة وأسماء الفائزين ومقدار المبالغ التي رست على الفائزين .
4- تكليف الجهات الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وهيئة مكافحة الفساد بمتابعة تنفيذ خطوات الشفافية المطلوبة من الجهات الحكومية .