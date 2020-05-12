وزير الخارجية يتفقد سير أعمال خطة عودة المواطنين الكويتيين عبر منفذ «النويصيب»

12 مايو 2020 || قام وزير الخارجية رئيس فريق عمل تجهيز عودة المواطنين إلى البلاد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بجولة تفقدية للاطلاع على سير أعمال خطة عودة المواطنين الكويتيين إلى أرض الوطن عبر منفذ النويصيب الحدودي التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 20 مايو الجاري.

واطلع الشيخ أحمد الناصر خلال الجولة على كافة الإجراءات التي تتخذها فرق العمل المعنية لحفظ أمن وسلامة العائدين والجهود المبذولة لتسهيل إجراءات دخولهم إلى البلاد.

كما قام بجولة مماثلة في منطقة «منتزه الخيران» وذلك للاطلاع على الجهود الحثيثة من قبل السلطات المعنية في الصفوف الأولى والخطوات التي تتخذها ‏الفرق العاملة لضمان سلامة المواطنين العائدين إلى أرض الوطن.