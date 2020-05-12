الغانم: الحكومة أبلغتني بعدم حضورها جلسة الغد بناء على مذكرة السلطات الصحية

12 مايو 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن الحكومة لن تحضر جلسة الغد بناء على مذكرة السلطات الصحية، مبينًا أنه سوف يحضر غدًا لرفع الجلسة ومن ثم عقد اجتماع مفتوح لمكتب المجلس لبحث عدد من الملفات المهمة.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ” بالنسبة لجلسة الغد أعلنت وأخبرت الجميع يوم أمس بعد أن تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أخي الفاضل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يفيد بطلب تأجيل الجلسة”.

وذكر الغانم أنه تسلم اليوم رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد فيها احترامه وتقديره للمجلس وجهوده ويطلب تأجيل جدول أعمال جلسة الغد إلى جلسة قادمة بعد العيد.

وأوضح الغانم أن الرسالة تضمنت رغبة الحكومة لحضور الجلسة إلا أن مجلس الوزراء ملتزم بمذكرة السلطات الصحية التي تم إرسالها إلى المجلس.

وأضاف الغانم” طبعًا هذا الأمر يخص الحكومة وتقديرها لهذا الموضوع، أما بالنسبة لنا فغدًا سأحضر إلى قاعة عبد الله السالم وسأرفع الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة”.

واستطر الغانم قائلًا ” بعدها دعوت من يرغب من إخواني النواب إلى اجتماع في مكتب المجلس استمرارًا للاجتماعات السابقة التي كانت تتم للتباحث والتشاور في العديد من الأمور”.

وأوضح الغانم أن الاجتماع المفتوح لمكتب المجلس سيبحث كيفية إبقاء الرقابة وخاصة الرقابة المالية على كافة التعاقدات الحكومية أثناء فترة الأزمة، بالإضافة إلى العوائق اللائحية والدستورية التي تحول دون عقد الجلسات إلكترونيًّا أو “أون لاين” أو عن بعد.

وذكر الغانم أن هناك رغبة من مجموعة من النواب بإرسال رسالة إلى الحكومة لاستعجال بعض القوانين والاهتمام ببعض الأمور وحل بعض الملفات على وجه السرعة لا سيما المتعطلين عن إتمام إجراءاتهم الوظيفية وليس لهم رواتب.

وقال الغانم” هناك أشخاص رواتبهم متوقفة لأسباب إجرائية متعلقة بهذه الأزمة ولا بد أن تحل، وأيضًا الكثير من المواضيع التي سبق أن ذكرتها في بعض المؤتمرات الصحافية السابقة”.

وذكر الغانم ” وجهت في الساعة العاشرة و45 دقيقة دعوة لاجتماع في مكتب المجلس لمن يرغب من الإخوة النواب، وأطلب منهم عمل الفحص الذي سيكون بالمجلس ما بين العاشرة والعاشرة والنصف “.