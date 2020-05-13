الفضالة يشدد على ضرورة انهاء ملف مخالفي الإقامة وترحيلهم الى بلدانهم بأسرع وقت

13 مايو 2020 || شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة انهاء قضية مخالفي الإقامة وترحيلهم الى بلدانهم بأسرع وقت ممكن.

وقال الفضالة في تصريحات بمجلس الأمة اليوم إن هذه القضية تم التنبيه بشأنها اكثر من مرة وتم مناقشتها في اجتماع النواب مع رئيس مجلس الامة بمكتب المجلس.

وأشار الى انه وصل الامر الى الاعتداء على أبنائنا في الصفوف الامامية “فهل ننتظر تقع الكارثة حتى تتحركون”.

وأضاف انه يوجه رسالة واضحة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بان موضوع مخالفي الإقامة لايجب ان يستمر، ولا سنفعل أدواتنا الدستورية.

من جانب اخر قال الفضالة انه بعد رفع الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لعدم حضور الحكومة اجتمع النواب في مكتب الرئيس لتحديد اهم القضايا التي يجب ان يتم طرحها على جدول اعمال الحكومة وهي قضايا مطروحة من فترة ورغب النواب في نقلها الى مجلس الوزراء بشكل واضح وان يتم حلها لأنها لا تحتمل التأجيل.

ولفت الى انه من بين هذه القضايا قضية الكويتيين بلا رواتب وأيضا تم مناقشة امكانية الاجتماع اون لاين ، مؤكد ان التعديل اللائحي لعقد الجلسات اون لاين مطلوب.