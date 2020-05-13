بدر الملا: الحكومة لم ترد تحية المجلس بالمثل .. والنية كانت مبيتة لعدم حضور الجلسة

13 مايو 2020 || أعرب النائب د.

بدر الملا عن أسفه لعدم حضور الحكومة الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، معتبراً أن النية كانت مبيتة لديها في عدم الحضور.

وقال الملا في تصريح صحفي “تواجدت اليوم مع النواب تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور جلسة محددة البنود في جدول الأعمال وهي بنود مستحقة وغير مستفزة للحكومة”.

وأضاف” أسجل استهجاني لعدم حضور الحكومة لهذه الجلسة في ظل هذه المعطيات ووعي الجميع في المجلس من عملية اجراء الفحوصات قبل بداية الجلسة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن يبدو أن النية مبيتة لدى الحكومة بعدم حضور الجلسة اليوم”.

ورأى أنه حتى بعد العيد ستستمر الحكومة ولفترة أطول بعدم حضور الجلسات معتقدة أنها تريد الوصول إلى نهاية دور الانعقاد وانجاز أمر لا تستطيع إنجازه الآن في مجلس الأمة ولكنها ستقوم بإنجازه بعد فض دور الانعقاد وهو اصدار مرسوم ضرورة بالدين العام.

وأكد أن الجميع يعرف بأن لدى مجلس الأمة توجه عام برفض الدين العام، لذلك فالأمر غير صحي بعدم حضور الحكومة الجلسة ، لافتا الى أن أي معطيات أخرى لن تكون سليمة اليوم في ظل عدم تعاون الحكومة.

وبين أن النواب أبدوا تعاوناً كبيراً وامتنعوا عن التصعيد ضد الحكومة ومكنوها في عملية إيجاد الحلول للمشاكل التي طرأت بسبب وباء كورونا قدر الإمكان رغم الوضع المتردي.

وأشار إلى أن هناك أمور كثيرة من بينها الملف الأمني فهناك خشية عليه في ظل عدم تعامل سليم مع السياسة الخارجية، لافتاً إلى أنه في كل اجتماع كان يحث وزير الخارجية بأن يكون للكويت دور في التعاون مع الدول التي ترفض اجلاء رعاياها وأن هذا الأمر نجني ثماره اليوم.

وأبدى الملا خشيته من ازدياد الأمر سوءاً في قادم الأيام في ظل المجاملات السياسية التي تمارسها الحكومة، معتبراً أن هذا الأمر هو ما دعا الحكومة إلى عدم حضور الجلسة فهي لا تريد فتح هذا الموضوع.

واختتم الملا تصريحه بالقول “اعتقد أن الأمر اليوم لن يكون تحية بالمثل لأن الحكومة لم ترد التحية للمجلس بمثل ما تعاون معها في الأيام الماضية وسيكون لدينا حديث أوسع وأشمل معها بعد عيد الفطر”.

«ع.

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