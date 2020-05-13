الفضالة يشدد على ضرورة إنهاء ملف مخالفي الإقامة وترحيلهم إلى بلدانهم بأسرع وقت

13 مايو 2020 || شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة إنهاء قضية مخالفي الإقامة وترحيلهم إلى بلدانهم بأسرع وقت ممكن.

وقال الفضالة في تصريحات بمجلس الأمة اليوم إن هذه القضية تم التنبيه بشأنها أكثر من مرة وتم مناقشتها في اجتماع النواب مع رئيس مجلس الأمة بمكتب المجلس.

وأشار إلى أنه وصل الأمر إلى الاعتداء على أبنائنا في الصفوف الأمامية “فهل ننتظر تقع الكارثة حتى تتحركون”؟ وأضاف أنه يوجه رسالة واضحة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بأن موضوع مخالفي الإقامة لا يجب أن يستمر، وإلا سنفعل أدواتنا الدستورية.

من جانب آخر قال الفضالة إنه بعد رفع الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لعدم حضور الحكومة اجتمع النواب في مكتب الرئيس لتحديد أهم القضايا التي يجب أن يتم طرحها على جدول أعمال الحكومة وهي قضايا مطروحة من فترة ورغب النواب في نقلها إلى مجلس الوزراء بشكل واضح وأن يتم حلها لأنها لا تحتمل التأجيل.

ولفت إلى أن من بين هذه القضايا قضية الكويتيين بلا رواتب وأيضًا تم مناقشة إمكانية الاجتماع أون لاين، مؤكدًا أن التعديل اللائحي لعقد الجلسات أون لاين مطلوب.