الدمخي: الحكومة لا تريد المواجهة ولا عذر لها في عدم حضور جلسة اليوم

13 مايو 2020 || أبدى النائب د.

عادل الدمخي استغرابه من عدم حضور الحكومة للجلسة التي كانت مقررة اليوم، مؤكدًا أنه لا عذر لديها في عدم الحضور كون جدول أعمال الجلسة واضحًا وباستطاعتها الحضور ممثلة بوزير أو أكثر.

وقال الدمخي في تصريح صحفي بمجلس الأمة “إننا حضرنا الجلسة التي دعينا إليها اليوم ولكن للأسف لم يكتمل النصاب ولم تحضر الحكومة، بالرغم من حضور بعض الوزراء اجتماعات اللجان البرلمانية”.

واعتبر أن الحكومة لا تريد المواجهة وتوضيح الأمور خاصة وأن هناك مطالبات نيابية بلجنة تحقيق فيما يتعلق بتجارة الإقامات.

وبين أن هناك قضايا مهمة يفترض من الجميع التعاون لأجلها منها ما يخص الكويتيين المقطوعة رواتبهم، مستغربًا سكوت الحكومة عن تضرر هذه العوائل الكويتية التي لا يوجد لها أي مصدر دخل في الوقت الحالي.

وتساءل الدمخي ما الذي يمنع وزيرة الشؤون مِن فتح باب المساعدات الاجتماعية مؤقتًا لمدة ستة أشهر من الآن للكويتيين بلا رواتب؟ وأكد الدمخي أنه يفترض على الحكومة ان تكون أكثر شفافية وحيادية في ظل الوضع الحالي بدلا من توجيه الاتهامات وتوضيح الامور من خلال مؤتمر صحفي تشرح فيه ما يطرح في الساحة وكذلك آلية تعاقداتها التي تمت، والرد على الشبهات التي تعرض بمستندات رسمية.

وأشار إلى أن لجنة الميزانيات كلفت ديوان المحاسبة بمراجعة جميع التعاقدات واعادة عرضها على اللجنة مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك اجتماعًا سيعقد في مقر اللجنة أو في مكتب المجلس مع مسؤولين في ديوان المحاسبة حول هذه التعاقدات.

ولفت الدمخي إلى متابعته الكثير من القضايا مثل قضية ضيافة الداخلية التي يتابعها الرغم من كونها قضية منذ المجلس السابق، مؤكدًا أنه لن يترك أيًّا من هذه التجاوزات.

وبين الدمخي أن الأزمة اليوم صحية وتتعلق بموضوع يهم العالم كله لكن هذا الأمر لن يمنع من المحاسبة، معتبرًا أن هناك تهاونًا من بعض الوزراء رغم الجهود الحكومية القائمة وأن مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كبيرة جدًّا في التعامل مع هذه التجاوزات.

«ع.

إ»