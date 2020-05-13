الدلال: من دون انعقاد جلسات مجلس الأمة لن تتمكن الحكومة من مواجهة وحل القضايا بنجاح

13 مايو 2020 || أعرب النائب محمد الدلال عن اسفه لعدم عقد جلسة مجلس الأمة اليوم والتي كانت مرتبطة بمراقبة ومتابعة الأداء الحكومي في مواجهة وباء فايروس كورونا، وكذلك اقرار عدد من التشريعات المرتبطة بالأزمة مؤكدا انه من دون انعقاد جلسات المجلس لن تتمكن الحكومة من مواجهة وحل القضايا بنجاح.

وقال في تصريح بمجلس الأمة” مع الأسف الحكومة اعتذرت وربطت اعتذارها بأسباب الاحتياطات الصحية ، وكذلك لم يكتمل النصاب حيث لم يتجاوز الحضور ال ٢٠ عضوا وبالتالي رفعت الجلسة” .

واضاف الدلال ان انعقاد الجلسات امر مهم يرتبط بممارسة الصلاحيات الدستورية ، مشددا على أنه لايمكن استمرار عدم انعقاد جلسات المجلس لفترة طويلة.

ولفت إلى أن تقديم الاقتراحات والأسئلة البرلمانية وأيضا التواصل مع الوزراء ليس كافيا ولا يغني عن قرارات المجلس في مواجهة الأزمة .

وتساءل ” كيف لنا ان نتأكد ان الأوامر المباشرة والعطاءات تتم وفق القانون ؟ الا يفترض بالحكومة توضيح وشرح هذا الأمر ، كي تغلق ما يدور من شبهات حول هذا الموضوع “.

وأكد الدلال أن المشاكل المتعلقة بالتركيبة السكانية والعمالة قضية مهمة جداً لا سيما في ظل بعض الممارسات الخاطئة وبالتالي إدارة ملف التركيبة السكانية وتجار الإقامات يحتاج مواجهة ومتابعة .

وأشار إلى أن التعديات الخطيرة على الجانب الأمني والتي تحدث بشكل يومي يجب ان يكون التعامل معها بحزم .

وبين ان هناك أيضا قضايا الانفاق المالي والرؤية الاقتصادية ومشكلة الايجارات وملف المواطنين بلا رواتب وغيرها الكثير من المشاكل التي يجب مناقشتها.

وتساءل”لايمكن حل المشكلات من دون انعقاد جلسات كي تتم المساعدة في إدارة الأزمة، مؤكدا انه إذا كانت الحكومة تشعر انها ضعيفة في مواجهة المجلس فلتستقيل ، لانها لا تستطيع إدارة الأزمة” .

وأوضح الدلال أن هناك الكثير من الإيجابيات لدى الحكومة وتستحق الشكر والتقدير على ذلك ، وقد اشدنا بدور وزير الخارجية في إجلاء الكويتيين ، وأيضا وزير التجارة بتوفير المخزون الغذائي ، ووزيرة الشؤون ودورها بالجمعيات ، ووزير الداخلية وما فعله ويفعله لمنتسبي الوزارة في ظل هذه الأجواء ،اضافة الى وزير الصحة والطاقم الطبي والتمريض .

واكد ان الاشادة لا تمنع المراقبة والمساءلة، لان جوهر العمل البرلماني الدستوري هو مراقبة الجميع والإشادة إذا اجاد وأيضا المساءلة إذا احتاج الى تقويم وترشيد وتوجيه.

وتمنى الدلال عقد الجلسة المقبلة المقرر انعقادها بعد العيد على ان تكون القضايا الرئيسية فيها هي وضوح أوجه الصرف، وكيفية التعامل مع زيادة أعداد المصابين، والجانبين الأمني والغذائي.