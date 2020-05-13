الغانم : تم رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب

13 مايو 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم انه رفع جلسة اليوم لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب وفقا للمادة 116 من الدستور، مبينا انه سينقل لسمو رئيس مجلس الوزراء وجهة نظر النواب في عدة ملفات خاصة وان المجلس مع الحكومة في تعاون لا تهاون.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم “رفعت جلسة اليوم لعدم حضور الحكومة ولعدم اكتمال النصاب وفق المادة 116 من الدستور، واجتمعنا في مكتب المجلس بناء على دعوة مسبقة وحضر الاجتماع 21 نائباً”.

واضاف الغانم ان الاجتماع بحث العديد من الأمور وتم تسجيل آراء وملاحظات النواب ومدحهم لبعض الأعمال الحكومية وانتقادهم لأمور أخرى، مبينا انه سيتم نقل ذلك إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.

وذكر الغانم ان الاجتماع ناقش موضوع عقد الجلسات عن بعد، لافتا الى ان هذا الأمر يحتاج إلى تعديل في اللائحة وجار العمل على ذلك حتى يتمكن المجلس من عقد جلساته عن بعد وفق طبيعة خاصة.

واشار الغانم الى ان هناك أمور لا يمكن تحقيقها في الجلسات التي تعقد عن بعد مثل الجلسات السرية وبعض التصويتات الخاصة السرية.

وقال الغانم ان اللجان تستطيع أن تعقد اجتماعاتها عن بعد وان اللجنة المالية عقدت أحد اجتماعاتها عن بعد، مضيفا ان اللجان ستستمر في عقد اجتماعاتها عن بعد او داخل المجلس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وذكر الغانم ان النواب اتفقوا خلال الاجتماع على الطلب من الحكومة تقديم تقرير دوري عن كل ما يتعلق بأزمة كورونا من الناحية الصحية والأمنية والاقتصادية والمالية وغيرها.

واضاف الغانم ان النواب اتفقوا ايضا على دعوة ديوان المحاسبة لتقديم عرض في مكتب المجلس وحضور من يرغب من النواب يوم الأحد الساعة الثانية عشرة ظهرا.

واوضح الغانم ان ديوان المحاسبة سيقدم عرضا عن كافة الإجراءات التعاقدية والتعاقدات التي تمت من قبل الحكومة أثناء أزمة كورونا بالاضافة الى استقبال أسئلة النواب بهذا الشأن.

واستطرد قائلا “نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيكم جميعا شر الوباء ونحن مع الحكومة في تعاون وليس تهاون”.

وقال الغانم “سمو رئيس مجلس الوزراء أكد بأن الحكومة ستحضر أي جلسة تطلب بعد العيد، وكنا نتمنى أن يتم الاستماع إلى بعض انتقادات وملاحظات النواب في هذه الجلسة، وستصل هذه الأمور إلا أن عقد الجلسات أمر لا بد منه في أقرب فرصة ممكنة”.

واعرب الغانم عن شكره للنواب الذين حضروا ولمن اعتذروا بناء على إعلانه أمس بأنه سوف يقوم برفع الجلسة.

وردا على سؤال صحفي حول بعض القضايا العالقة قال الغانم ” هي من ضمن القضايا التي سأنقلها إلى الحكومة فبعضها مكتوب وبعضها شفهي والتي ذكرها العديد من النواب ومنها «كويتيون بلا رواتب» وما يحدث من تداعيات للحظر الكلي وكثير من الملاحظات سجلناها وهناك محضر للجلسة سينقل إلى الأخوة في الحكومة، لأننا لسنا أضداد، فنحن نتمنى أن ننجح جميعا بالانتصار على هذا الوباء “.

وأكد الغانم” أن اللقاءات التشاورية ستستمر أولها يوم الأحد عندما ندعو ديوان المحاسبة لتقديم العرض، وأيضاً ستكون الاجتماعات مستمرة إلى حين استئناف الجلسات بشكل اعتيادي”.

وقال الغانم ان الكونجرس الأمريكي استأنف جلساته لان لديهم القدرة على تعديل اللائحة دون عقد اجتماع للمجلس، مضيفا “هذه الصلاحيات موجودة عند الرئيس وليست موجودة لدينا وفقالكويتي”.

وأضاف الغانم أن بقية البرلمانات قننت الحضور واعتمدت على الاجتماعات عن بعد، لافتا الى “قد تكون هناك جلسة بحضور أقل عدد من الوزراء وعدد غير كامل من النواب لإقرار تعديلات معينة على اللائحة الداخلية تسمح بعقد بعض الجلسات عن بعد، وهذا جار دراسته الآن بين مجموعة من النواب والرئاسة”.