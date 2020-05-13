الرئيس الغانم: سأنقل لسمو رئيس مجلس الوزراء آراء النواب بعدة ملفات

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء انه سينقل إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجهة نظر النواب في عدة ملفات خاصة وذلك في إطار التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب انتهاء اجتماع في مكتب المجلس بحضور 21 نائبا إلى اتفاق النواب على الطلب من الحكومة تقديم تقرير دوري عن كل ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» من عدة نواحي.

وأضاف أن النواب اتفقوا على دعوة ديوان المحاسبة إلى مكتب المجلس لتقديم عرض للنواب عن كافة الإجراءات التعاقدية والتعاقدات التي تمت من قبل الحكومة أثناء أزمة كورونا بالاضافة الى استقبال أسئلة النواب بهذا الشأن.

وذكر أنه سينقل إلى الحكومة بعض الأمور مثل تعطل عملية اتمام الاجراءات الوظيفية لبعض المواطنين وبقائهم دون رواتب لأسباب اجرائية متعلقة بالأزمة وتداعيات حظر التجول الشامل إضافة إلى نقل محضر الاجتماع متمنيا ان “ننجح جميعا بالانتصار على هذا الوباء”.

وأشار إلى مناقشة الاجتماع لعقد الجلسات «عن بعد» مبينا أن ذلك بحاجة إلى تعديل في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وجار العمل على ذلك حتى يتمكن المجلس من عقد جلساته عن بعد وفق طبيعة خاصة.

وذكر أنه تم التطرق إلى أمور لا يمكن تحقيقها في الجلسات التي تعقد «عن بعد» مثل الجلسات السرية وبعض عمليات التصويت الخاصة السرية.

وقال الغانم إن اللجان البرلمانية تستطيع أن تعقد اجتماعاتها «عن بعد» وسبق قيام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بذلك لافتا إلى استمرار اللجان بعقد اجتماعاتها عن بعد أو داخل المجلس مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن «الكونغرس» الأمريكي استأنف جلساته لأن لديهم القدرة على تعديل اللائحة دون عقد اجتماع للمجلس مضيفا “هذه الصلاحيات موجودة عند الرئيس بالكونغرس وليست موجودة لدينا وفق الدستور الكويتي”.

وأضاف أن بقية البرلمانات قننت الحضور واعتمدت على الاجتماعات «عن بعد» لافتا الى أنه “قد تكون هناك جلسة بحضور أقل عدد من الوزراء وعدد غير كامل من النواب لإقرار تعديلات معينة على اللائحة الداخلية لمجلس الامة تسمح بعقد بعض الجلسات عن بعد وجار دراسته الآن بين مجموعة من النواب والرئاسة”.

وكان رئيس مجلس الأمة رفع جلسة المجلس الخاصة في وقت سابق اليوم لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب وفق المادة «116» من الدستور.

وقال الغانم أثناء رفع الجلسة “تلقيت أمس الثلاثاء رسالة من سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تفيد أن السلطات الصحية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة تضمنت مخاوف ومحاذير صحية تنتج عن عقد جلسة اليوم وبناء عليه طلب تأجيل الجلسة”.