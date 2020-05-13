الرئيس الغانم يشارك عبر الفيديو باجتماع اللجنة التحضيرية الرابع لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم

شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم في اجتماع اللجنة التحضيرية الرابع للمؤتمر الخامس لرؤساء برلمانات دول العالم المزمع عقده في أغسطس المقبل في فيينا وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتأتي مشاركة الغانم في الاجتماع ممثلا عن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث سبق له وأن شارك في الاجتماعين الماضيين في جنيف والاجتماع الاخير عبر تقنية الاتصال المرئي قبل أسبوعين.

وطرح الغانم خلال الاجتماع عدة نقاط تتعلق بموقف المجموعة العربية ازاء عدد من القضايا المطروحة في الاجتماع ومنها قضايا تغير المناخ وقضايا اللاجئين والتغيرات الديمغرافية في دول العالم، اضافة الى بحث مستجدات ملف فيروس كورونا الذي أدرج في الاجتماع الثالث مؤخرا.

وشارك في الاجتماع اليوم رؤساء برلمانات اكثر من ١٥ دولة يمثلون المجموعات البرلمانية الجيوسياسية في العالم، اضافة الى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون وامين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغ غونغ.