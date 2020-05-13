العدساني يطالب بمعرفة خطط الحكومة في شأن تجارة الإقامات

13 مايو 2020 || تقدم النائب رياض العدساني بتوصيات عدة في اجتماع مجلس الأمة الذي عقد أمس في مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وطالب العدساني في توصياته بتقييم الوضع الصحي والإجراءات التي تمت وأبرزها الوقائية فيما يتعلق بالصحة العامة، مطالباً بمعرفة خطة الحكومة بشأن قضية تجارة الإقامات والإجراءات التي تمت والمستقبلية في هذا الشأنودعا العدساني إلى الوقوف على المخزون الإستراتيجي ورفع تقرير عن الأسعار وجودة السلع وتوفرها، فضلا عن حسم ملف التوظيف وخاصة قضية كويتيون بلا رواتب و اقرار تأجيل أقساط الصندوقين الأسرة والمعسرين.

وطالب العدساني بدراسة الاستبدال فيما يتعلق بالمتقاعدين ومؤسسة التأمينات والإجتماعية والمركز المالي للمؤسسة، وكذلك البدائل التمويلية بدلا من الدين العام، و الحالة المالية للدولة والإقتصاد الوطني، والتعاقدات الحكومية ونوع التعاقد لكل عقد وافق عليه ديوان المحاسبة مع بيان تكلفته.

كما أوصى العدساني بترتيب الميزانية وخاصة فيما يتعلق بالتالي:حصر بجميع الجهات الحكومية المكلفة رسميا بقرار من مجلس الوزراء بمواجهة انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد ، مع بيان الاعتمادات المالية المقدرة لها تجاه متطلباتها في مشروع القانون بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021 ، وما صرف منها فعليا حتى تاريخه قرين كل جهةوبيان عن المصروفات الفعلية التي تحملتها الخزانة العامة للدولة تجاه استخدامها أصول «المؤسسات – الشركات – الأفراد» من مباني وآليات وغيرها الموضوعة تحت تصرف الدولة لمواجهة انتشار جائحة فايروس كورونا، مع توضيح آلية تسكين تلك المصروفات على الميزانية.

وبيان عن المبالغ المقيدة في حساب العُهد تحت عنوان «دفعات نقدية بالخارج» للجهات الحكومية التي لها مكاتب تمثيلية خارج دولة الكويت نظير تكفل الدولة بمصروفات إسكان المواطنين وإجلائهم وأي مصروفات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع مع بيان آلية تسويتها.