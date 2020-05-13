الشاهين: عدم انعقاد الجلسات تسبب ضرراً حقيقياً لمصالح المواطنين

13 مايو 2020 || أوضح النائب أسامه الشاهين أنه حضر أمس وعدد من النواب الجلسة، “ولكن فوجئنا بعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة رغم أن هناك قضايا ملحة على جدول الأعمال أهمها معاناة آلاف الكويتيين الذين هم بلا رواتب بسبب اغلاق المصالح الحكومية”.

وبين الشاهين أنه من ضمن القضايا المهمة كذلك وقضية الرقابة المالية والادارية على قضية صرف الحكومة واجراءاتها خلال أزمة كورونا بالإضافة إلى متابعة الأداء الصحي والفني للحكومة في ظل انتشار الوباء علاوة على تعاون الحكومة مع الدول الشقيقة والصديقة غير المتعاونة بإجلاء مخالفي الإقامة”.

وأضاف الشاهين أن هناك قضايا تعطلت تشريعاتها مثل التشريع اللازم لتعديل قانون بدل البطالة وقانون صندوق المعسرين وصندوق الأسرة فلم تحل من الحكومة ولم ينعقد المجلس لتعديلها ما سبب ضررا حقيقيا لمصالح الوطن والمواطنين.