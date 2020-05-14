«الصحة»: 947 إصابة جديدة ب«كورونا» ..وشفاء 188 حالة.. وتسجيل 6 حالات وفاة

14 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 947 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975 في حین تم تسجیل 6 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 88 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 188 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند خلال المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا مخالطة لحالات مصابة بالفیروس وحالات أخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھا”.

وأضاف السند أن عدد الإصابات الجدیدة توزع على النحو التالي «256 حالة بین مقیمین من الجنسیة الھندیة» و«235 بین مقیمین من الجنسیة المصریة» و «160 حالة لمواطنین كویتیین» و« 124 حالة بین مقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» لافتا إلى أن بقیة الحالات توزعت بین جنسیات أخرى.

وأوضح أن أعلى المناطق السكنیة تسجیلا لعدد الإصابات ھي منطقة «جلیب الشیوخ» بواقع 104 حالات تلتھا «الفروانیة» ب102 حالة ثم «خیطان» ب79 حالة وأخیرا «حولي» ب68 حالة.

وافاد بأن عدد المصابین بحسب المنطقة الصحیة جاء على النحو التالي «347 حالة في منطقة الفروانیة الصحیة» و«189 حالة في منطقة حولي» و«171 حالة في الأحمدي الصحیة» و«122 حالة في العاصمة الصحیة» وأخیرا «118 حالة في الجھراء الصحیة».

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغت 4930 مسحة لیبلغ بذلك مجموع عدد الفحوصات أكثر من 231 ألف فحص.

ولفت السند إلى أن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في وحدات العنایة المركزة أفاد بأن ھناك 175 حالة «95 منھا حرجة و80 مستقرة» لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض ومازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 8436 حالة.

وأشار إلى أن الحالات التي أنھت فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضیة فقد بلغ عددھا 377 حالة وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن تستكمل مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

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