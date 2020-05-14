البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

طالب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي اليوم الخميس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية واتخاذ موقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين ووقف ضم الأراضي الفلسطينية ومخطط ضم «الأغوار» الى السيادة الاسرائيلية.

وأكد السلمي في بيان له بمناسبة الذكرى ال 72 لنكبة الشعب الفلسطيني الذي يصادف ال 15 من مايو كل عام ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة الى ديارهم التي شردوا منها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وطالب السلمي باتخاذ خطوات عاجلة وجادة وفاعلة على أرض الواقع لإنقاذ حل الدولتين الذي يواجه خطر التصفية عبر سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي ترسخ الاستعمار والاستيطان المحرم في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد بصمود ونضال الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه ومقاومته الاحتلال بكافة الوسائل مطالبا جميع الفصائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام.

وجدد تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددا على مواصلة جهوده لنصرة قضية العرب الأولى فلسطين تمكينا للشعب الفلسطيني من حقه في اقامة دولته الوطنية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال السلمي ان ذكرى النكبة تحل هذا العام في ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» مما يتطلب وقوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة منظماتها وهيئاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم الانساني والمستلزمات الطبية لمواجهة هذه الجائحة.

وأشار في هذا الصدد الى أهمية توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا والاستجابة لمطالبهم المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم في ظل معاناة الأسرى من سياسة الإهمال الطبي المتعمد.