سمو رئيس مجلس الوزراء: حریصون على أن نشارك اخواننا في مجلس الأمة كل التفاصیل المتعلقة بالتعاقدات عن الفترة الحالية

14 مايو 2020 || توجه سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء بالشكر والتقدیرلرئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وأعضاء المجلس لتفھمھم للاجراءات القاسیة التي تقوم بھا الحكومة في ھذه الأزمة وتقبلهم تأجیل الجلسات انسجاما واتفاقا مع الإجراءات التي تطلبھا السلطات الصحیة.

وقال سموه “نحن في أمس الحاجة إلى عقد جلسات لمجلس الأمة وإقرار قوانین تساعدنا في إدارة ھذه الأزمة ونود أن نطلع اخواننا أعضاء مجلس الأمة على كل الإجراءات التي تقوم بھا الحكومة في إطار إدارة ھذه الأزمة الصحیة ولدینا كل المعلومات التي تتصل بالتعاقدات أثناء ھذه الفترة لعرضھا في تقریر متكامل على مجلس الأمة” جاء ذلك خلال اجنماع سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء في قصر السیف الیوم وبحضور وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود مع عدد من القیادات والمسؤولین في وزارة الصحة.

واستمع سموه إلى شرح للاجراءات التي قامت بھا وزارة الصحة خاصة مع تزاید أعداد الإصابات والخطط المتبعة في تعاملھا مع ھذا الوباء وكذلك سبل العزل وإجراءات التقصي المتبعة والقدرة الاستیعابیة لمرافق العزل ونسبة الإشغال بھذه المرافق وكذلك السعة السریریة ووحدات العنایة المركزة للمستشفیات والمراكز الصحیة.

كما استمع سموه لخطة الوزارة لزیادة السعة السریریة للوحدات التمریضیة ووحدات العنایة المركزة وتم عرض إحصائیات حول الحالات المسجلة والحالات التي تتلقى العلاج وحالات العنایة المركزة وعرض توزیع الحالات حسب الجنسیة والنطاق الجغرافي.

ثم شرح المسؤولون ما تقوم به أجھزة الوزارة المختلفة في تدعیم المخزون الدوائي بكل احتیاجاته والحرص على متانته وبیان أوجه الصرف خاصة في ھذا الظرف الطارئ ونسب استھلاك الأدویة ومعدات الوقایة وأجھزة التمریض وكافة المستلزمات الطبیة.

وقال سموه في كلمة له عقب الاجتماع إن لقاء الیوم مع وزیر الصحة وقیادات الوزارة یأتي استكمالا للقاءات المتواصلة معھم مبینا أن الاجتماع یھدف إلى مراجعة الخطط الصحیة الحالیة والمستقبلیة وإعادة ترتیب الوضع عبر دراسة كل الخطوات لعرضھا على اللجان المختصة في مجلس الوزراء والتي بدورھا سترفع توصیاتھا إلى المجلس الأسبوع القادم لإقرارھا بعد دراستھا.

وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدیر لكافة الكوادر الطبیة من أطباء وممرضین وفنیین وإداریین على الجھد الجبار الذي قاموا به على مدى الثلاثة أشھر الماضیة في جمیع أنحاء البلاد وعلى مدار الساعة لمراجعة متطلبات ھذه الأزمة الصحیة إضافة إلى عملھم بالمستشفیات والمراكز الصحیة والمستوصفات لمراجعي الأمراض الأخرى.

وأضاف سموه “نحن نواجه أزمة صحیة امتدت تداعیاتھا ومفرداتھا وآثارھا إلى كافة القطاعات لكن بفضل المولى القدیر أولا وتوجیھات سیدي حضرة صاحب السمو أمیر البلاد المفدى وتوجیھات سمو ولي العھد حفظھما الله ورعاھما سخرت الدولة كل إمكانیاتھا لمواجھة ھذه الأزمة الصحیة على مدى ثلاثة شھور واجھنا فیھا جمیع متطلباتھا”.

وجدد سموه شكره وتقدیره للعاملین في المنظومة الصحیة والمنظومة الأمنیة التي یساند فیھا رجال الداخلیة كل من الجیش الكویتي والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.

ونوه سموه بجھود العاملین في الأجھزة الحكومیة الأخرى ممثلة في وسائل الإعلام الرسمیة والبلدیة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعیة مثمنا سموه دور ھؤلاء من مراقبین ومفتشین ومراسلین في المیدان وھم یواجھون الخطر في سبیل خدمة بلدھم.

وأكد سموه أن مخزون البلاد الغذائي متین ووفیر ومطمئن مضیفا سموه أننا “شاھدنا الضغط الكبیر الذي تعرض لھ مخزوننا الغذائي نتیجة للھلع والسلوك غیر المنضبط ولكن بحمد الله كشف ھذا الضغط عن التخطیط الجید والإعداد المحكم لمثل ھذه الظروف” موضحا أن الحكومة ستستثمر البر والبحر والجو لتعزیز ھذا المخزون الغذائي.

وأوضح سموه أن مخزون الأدویة واجه أیضا ضغطا كبیرا خلال الثلاثة أشھر الماضیة وكشف ھذا الضغط عن التخطیط السلیم وبناء المخزون الذي جاء في محله وھو ما نحصد نتائجه الطیبة الیوم لافتا إلى أن مخزون البلاد الدوائي مطمئن وجمیع الأجھزة والمعدات الطبیة متوفرة.

وأشار سموه في السیاق ذاته إلى أن الحكومة لن تدخر جھدا لاستثمار أي فرصة في العالم لجذب المزید من ھذه المتطلبات مؤكدا الحرص على الجودة وسرعة التوصیل والمنافسة في الأسعار مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف والصعوبات التي یمر بھا العالم نتیجة لھذه الأزمة الصحیة.

وعبر سموه عن جزیل الشكر والتقدیرلرئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وأعضاء المجلس لتفھمھم للاجراءات القاسیة التي تقوم بھا الحكومة في ھذه الأزمة مضیفا أن “الجمیع یعرف بأننا نواجه أزمة صحیة شرسة وقاسیة تتطلب القیام بإجراءات قاسیة وتقبل اخواننا في المجلس تأجیل الجلسات انسجاما واتفاقا مع الإجراءات التي تطلبھا السلطات الصحیة”.

ولفت سموه إلى ھذه الإجراءات القاسیة جدا ومنھا تعطیل صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وصلاة التراویح وصلاة القیام في ھذا الشھر الفضیل إضافة إلى الدوائر الحكومیة وإغلاق منافذ الكویت برا وبحرا وجوا إلا للشحن وعودة المواطنین ومغادرة المقیمین وھي الإجراءات التي استكملت بقرار الحظر الشامل.

ووجه سموه الشكر والتقدیر إلى الشعب الكویتي والمقیمین على تقبلھم وتفھمھم لھذه الإجراءات مشددا على أن الالتزام بھذه الإجراءات سیقودنا إلى سرعة العودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة.

وقال سموه “نحن في أمس الحاجة إلى عقد جلسات لمجلس الأمة وإقرار قوانین تساعدنا في إدارة ھذه الأزمة ونود أن نطلع اخواننا أعضاء مجلس الأمة على كل الإجراءات التي تقوم بھا الحكومة في إطار إدارة ھذه الأزمة الصحیة ولدینا كل المعلومات التي تتصل بالتعاقدات أثناء ھذه الفترة لعرضھا في تقریر متكامل على مجلس الأمة”.

وأضاف سموه “صحیح أننا طلبنا من دیوان المحاسبة دراسة كل التعاقدات التي تمت خلال ھذه الفترة ولكننا حریصون على أن نشارك اخواننا في مجلس الأمة كل التفاصیل المتعلقة بھذه التعاقدات ضمن الظروف العالمیة الصعبة التي یدركھا الجمیع”.

وجدد سموه شكره وتقدیره لجمیع المواطنین والمقیمین على التزامھم بالإرشادات الصحیة وبما ھو مطلوب في ھذه المرحلة مشددا على أن المرحلة الحالیة تقتضي الالتزام التام معربا عن الأمل في الوصول بعد یوم 30 مایو المقبل إلى الإعلان عن المراحل التدریجیة لعودة الحیاة الطبیعیة ضمن التقید بالإرشادات والتوصیات الصحیة.

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