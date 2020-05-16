وزيرا «الدفاع» و«الداخلية» يتفقدان مواقع قوة «سند» بالأحمدي ضمن إجراءات مجابهة «كورونا»

17 مايو 2020 ||تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم السبت المواقع التي تم تسليمها إلى قوة الواجب «سند» في محافظة الأحمدي ضمن إجراءات الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الشيخ أحمد المنصور خلال الزيارة إن «الدفاع» وضعت منذ اليوم الأول للظروف الصحية الراهنة كل إمكاناتها المادية والبشرية لدعم ومساندة مختلف وزارات ومؤسسات الدولة في مكافحة جائحة كورونا وتداعياتها.

بحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة.

وأضاف وزير الدفاع أن ما يقوم به «لواء صالح المحمد الآلي – 94» ضمن قوة الواجب «سند» يعكس التعاون والعمل المشترك بين مختلف القطاعات الأمنية في البلاد من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقررها السلطات الصحية لضمان أمن وسلامة الجميع.

وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لجهود «الداخلية» بقيادة الوزير الصالح مثنيا على “الدور المشرف” الذي يقوم به منتسبو الجيش وتعاونهم مع منتسبي «الداخلية» في جميع المواقع ومختلف التخصصات والذي هو محل اعتزاز وفخر وتقدير.

ودعا منتسبي «قوة الواجب» إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والتعاون مع منتسبي «الداخلية» لإنجاز كل المهام الأمنية بما يحقق الهدف المنشود.

من جانبه أعرب الوزير الصالح عن التقدير والاعتزاز للجهود التي تبذلها وزارة الدفاع ولتعاونها ومشاركتها مع «الداخلية» في مختلف المهام والواجبات الأمنية.

وبحسب البيان فقد استعرض مدير عمليات قوة الواجب «سند» العميد الركن محمد المطيري خلال الزيارة دور القوة ومهامها في دعم ومساندة جهود وزارات ومؤسسات الدولة بغية تسهيل تنفيذ الإجراءات الوقائية من قبل ذوي الاختصاص.

كما تم الاستماع إلى تنفيذ عمليات التطويق للمناطق وتأمين مقار الحجر الصحي وحراسة المنشآت الحيوية عند الحاجة وتطبيق قرار حظر التجول الشامل وحفظ الأمن بالتعاون مع وزارة الداخلية.

بدوره استعرض مساعد آمر «لواء صالح المحمد الآلي – 94» العقيد الركن خالد الخيري المهام التي يقوم بها اللواء في المناطق المحددة ضمن دائرة مسؤوليته بمنطقتي الأحمدي وصباح الأحمد.

وأوضح العقيد الخيري إنه تم استلام المنطقتين وتأمينهما بالتنسيق مع «الداخلية» ممثلة في مديرية أمن الأحمدي واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحظر الشامل في جميع أرجاء البلاد مع مراعاة حركة المرور للجهات والأفراد المصرح لهم بالتنقل خلال فترة الحظر.

شهد الزيارة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الحضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وآمر قوة الواجب «سند» اللواء الركن وليد السردي وعدد من كبار القيادات في وزارتي الدفاع والداخلية.