الدقباسي يحذر من تكرار قضية «ضيافة الداخلية» في وزارة الصحة

17 مايو 2020 || حذر النائب علي الدقباسي من تكرار قضية الضيافة بالداخلية في وزارة الصحة بسبب التعاقدات المبالغ فيها خلال الفترة الحالية.

وقال الدقباسي في تصريح بمجلس الأمة عقب اجتماع مع ديوان المحاسبة اليوم”ما سمعناه اليوم من ديوان المحاسبة مثير للقلق حيث أوضح الديوان أنه اعترض على 11 طلبا من الصحة بسبب المبالغة في الأسعار”.

واضاف الدقباسي ان من بين ماذكره الديوان ان «الصحة » طلبت العاقد على معقمات بسعر الجملة بدينارين و 850 فلسا بينما نفس المعقمات تباع في الجمعية بسعر 850 فلسا .

وأوضح الدقباسي أنه وجه عدد من الأسئلة لوزير الصحة وينتظر الإجابة عليها مؤكدا انه من المؤلم حقا سماع هذه الاخبار في مثل هذه الظروف التي تحتاج البلد فيها الى التآزر وترشيد الانفاق.

ولفت الدقباسي الى ان ما يحدث في وزارة الصحة امر مريب وانه سيحاسب كل من استغل الازمة لتحقيق مكاسب أخرى ، مضيفا “لن نكون شهود زور وسنحاسب اذا تأكد لدينا كل البيانات والمعلومات”.

من جانب اخر تقدم الدقباسي بكل التحية لمن يعمل في الميدان من وزارة الصحة والمتطوعين ووزارة الداخلية وكل من يعمل لخدمة الناس في ظل الأجواء الحارة .