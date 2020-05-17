فيصل الكندري: 312 مليون دينار إجمالي التعاقدات الحكومية خلال أزمة كورونا

17 مايو 2020 || أكد النائب فيصل الكندري أن إجمالي المبالغ التي قدرها ديوان المحاسبة والتي صرفت على التعاقدات الحكومية خلال الأزمة الراهنة بلغت 312 مليوناً .

وقال الكندري في تصريح بمجلس الأمة اليوم عقب الاجتماع النيابي الموسع برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومشاركة مسؤولين بديوان المحاسبة أن الكل مرتاب حول التعاقدات التي تمت خلال أزمة كورونا واضاف أن مسؤولي الديوان قاموا بعمل عرض توضيحي حول المصروفات التي تمت منذ ظهور الفيروس بالكويت والاستعدادات التي تمت قبل ذلك.

ولفت إلى أن الأرقام التي وصلتنا من الديوان عن التعاقدات التي تمت بلغت 312 مليون دينار وهي خاضعة للرقابة المسبقة وسوف تخضع للرقابة اللاحقة أيضا.

واضاف الكندري “كانت هناك استفسارات من قبل النواب موجهة الى مسؤولي الديوان حول تعاقدات الوزارة ومتابعتها ومدى مطابقتها للمواصفات” واكد حرص الرئيس الغانم والنواب على الاستماع الى المسؤولين بالديوان، موجها الشكر لهم على جهودهم المستمرة خلال الازمة وما قبلها .

من جهة أخرى طالب الكندري وزير التربية بضرورة انهاء العام الدراسي أسوة بدول كثيرة في العالم وتحقيق العدالة بين الطلبة، مضيفاً أن الطلبة في التعليم الخاص انتهى عامهم الدراسي وينتظرون نتائجهم فيما لايعرف الطلبة في التعليم العام مصيرهم حتى الآن.

وحذر الكندري من أن استئناف الدراسة في الرابع من أغسطس المقبل ، مؤكدا ان الحكومة سوف تكون مساءلة أمام الجميع في حال اصابة اي طالب بالفيروس لأن هذا الأمر لا يمكن الاستهانة به.

وأشار إلى أن وزير الصحة يقول إن الأزمة ممتدة إلى نهاية العام واعداد الإصابات في تزايد وأن الفيروس ذهب ورجع مرة أخرى في بعض الدول ورغم ذلك يتعنت وزير التربية في عملية انهاء العام الدراسي.

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