حماد: طلبنا تكليف «الصحية » بالتحقيق في كافة تعاقدات وزارة الصحة لمواجهة أزمة كورونا

17 مايو 2020 || قال النائب سعدون حماد انه تم تقديم طلب لرئيس مجلس الامة لتكليف اللجنة الصحية البرلمانية بالتحقيق في جميع تعاقدات وزارة الصحة خلال ازمة كورونا خاصة بعد اعلان ديوان المحاسبة اليوم عن الغاء ١١ مناقصه تقدمت بها الوزاره خلال الفترة الحالية.

واضاف حماد في تصريح صحفي بمجلس الامة ان ديوان المحاسبة أوضح خلال اجتماع اليوم ان قيمة التعاقدات لمواجهة ازمة كورونا تبلغ ٧٥٢ مليون دينار وان المبالغ التي تم صرفها خلال شهرين تصل الي ٣١٢ مليون اغلبها تم لوزاره الصحة، و انه قام بالغاء ١٣ عقدا لوزارات الدولة منها ١١ عقدا تخص وزارة الصحة.

ولفت حماد الى انه سأل ديوان المحاسبة عن الشركه التي يبلغ رأسمالها ١٠٠٠ دينار وتم التعاقد معها بعقد قيمته خمسة ملايين و٦٠٠ الف دينار ، مضيفا ان الديوان اكد ان الموضوع صحيح وان رأسمال الشركة الف دينار كما ان هناك تضارب مصالح في ان طبيب اسنان يمتلك هذه الشركه.

وأضاف أن الديوان بين ان الموافقة على التعاقد تمت من قبل لجنة المناقصات لكن ديوان المحاسبة رفض العقد مستغربا من موافقة لجنة المناقصات رغم فارق السعر الكبير جدا .

وأوضح حماد انه تم ايضا مناقشة الديوان بشأن تعاقدات وزارة الصحة مع الشركات الطبية غير المتخصصة حيث اكد مسؤولو الديوان انهم بصدد مراجعة جميع العقود وتم ايقاف ١١ عقدا من عقود وزاره الصحة.

وأشار الى ان الديوان ابلغ النواب بالكثير من الملاحظات تجاه وزارات الدولة فيما يخص التعقدات لمواجهة ازمة كورونا .