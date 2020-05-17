الرومي: شفيق إمام من الكفاءات القانونية ونشكر الغانم على إعادة تعيينه في المجلس

17 مايو 2020 || أكد النائب عبدالله الرومي أن المستشار شفيق إمام من الكفاءات القانونية التي يحتاجها مجلس الأمة، موجهاً الشكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على قراره بإعادة تعيينه بالمجلس.

وأضاف الرومي “أن إمام كان زميل لي لمدة طويلة، وكوني كنت رئيساً سابقاً للجنة التشريعية فمن منطلق الأمانة وواجبي الذي يقتضي علي كشاهد في هذا الموضوع أن ابين للمواطنين حقيقة هذا الأمر” .

وأكد ان هناك تحريف وتزوير تعرضت لها نص المادة ٣ من قانون الملكية العقارية وقدم أحد النواب طلباً بتشكيل لجنة تحقيق وتكليف اللجنة التشريعية بالتحقيق وأحيل الطلب اليها.

وأضاف “أن اللجنة التشريعية بدورها كلفتني كوني رئيساً لها بالتحقيق في الموضوع وتم ذلك، ومن ثم عرضت نتيجة التحقيق على اللجنة وانتهت الى ان ما حصل لا يعدوا الا ان يكون خطأ ماديا غير مقصود” .

وزاد الرومي “اتضح لي في ذلك الوقت انه من خلال الطباعة وعرض النصوص على اللجنة يتم تصحيحها أكثر من مرة ويتم حفظها، وحينما وافق المجلس على هذا القانون تم بالشكل السليم الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها”.

وأشار إلى أنه حينما طلب من قبل لجنة المتابعة الذي تقوم بطباعة القانون وإرساله للحكومة لم يتبين لديها ذلك الخطأ، وبالتالي ان الذي حصل في ذلك الوقت لم يكن تزويراً ولم يكن خطًا مقصود، إنما هو خطا مادي يحصل كثير ويتم استدراكه، وفعلاً تم الاستدراك وتم تعديل النص.

وقال الرومي إنه مسؤول عن هذه الشهادة يوم القيامة لاسيما اننا في العشر الأواخر من رمضان، وأن الأستاذ شفيق برئ من اي خطًا او تحريف النص.

واكد أن هذا ما تبين للجنة في تحقيقها في ذلك الوقت في عام 2003 وأن التقرير تم عرضه على مجلس الأمة وأقره، علماً بان الأستاذ شفيق استمر يعمل في المجلس بعد ذلك الوقت لمدة ٣ سنوات وهو من تقدم باستقالته وذهب إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ولفت الرومي إلى أن الأستاذ شفيق كان الساعد الأيمن للمرحوم حمد الجوعان في إعداد قانون للتأمينات الاجتماعية لذلك ذهب للتأمينات.

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