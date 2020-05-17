الشاهين يقترح اطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز الحمدان على إحدى المرافق التعليمية في الرميثية

17 مايو 2020 ||أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحآ برغبة قال في مقدمته:انتقل الى رحمه الله تعالى المربي الفاضل عبدالعزيز عثمان الحمدان، أول مدير المنطقة العاصمة التعليمة، بعد مسيرة طويلة في خدمة الوطن بالمجال التعليمي والتربوي ،طوال21 سنة قضاها في قطاعات وزارة التربية المختلفة في حياته العامرة بالأثر الصالح والعطاء الوطني منذ ميلاده عام 1939 وحتى وفاته في عام 2020 الجارية لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:تسمية إحدى المرافق التعليمية في منطقة الرميثية، باسم التربوي المخضرم الراحل عبدالعزيز عثمان الحمدان رحمه الله بواسع رحمته.

«ع.

إ»