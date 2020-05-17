عبدالله الكندري: استمراراتلاف المنتجات الزراعية الوطنية يؤكد عدم وجود خطة حكومية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي

17 مايو 2020 || استغرب النائب عبدالله الكندري مايتم من عمليات اتلاف للمنتجات الزراعية الوطنية في الوقت الذي تعاني فيه الجمعيات التعاونية من نقص شديد في هذه المنتجات.

وقال الكندري في تصريح بمجلس الأمة اليوم ان عدم وجود اي تحرك من قبل مجلس الوزراء لمعالجة هذا الامر يوحي بوجود خلافات او انه لا توجد جدية من قبل الوزراء المعنيين في المحافظة علي المخزون الاستراتيجي من الانتاج الزراعي.

وأشار الى ان ما يحدث دليل علي عدم وجود خطة واضحة تجاه الامن الغذائي للدولة من قبل مجلس الوزراء مؤكدا ان تكرار مثل هذا الامر يضر بالمواطن والمقيم ويجعل التاجر هو المستفيد من الآزمة.

وتساءل” من المسؤول عن عمليات اتلاف المنتج الوطني رغم انها منتجات يحتاجها المواطن والمقيم وهناك نقص شديد بالجمعيات التعاونية في هذا الشأن” .

واختتم الكندري تصريحه متوجها بالشكر والعرفان لكافة الكوادر المتواجدة في الصفوف الاولى لمواجهة ازمة كورونا.