الشاهين يقترح إطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز الحمدان على أحد المرافق التعليمية في الرميثية

17 مايو 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين تقديمه اقتراحًا برغبة قال في مقدمته:انتقل الى رحمه الله – تعالى – المربي الفاضل عبدالعزيز عثمان الحمدان، أول مدير لمنطقة العاصمة التعليمة، بعد مسيرة طويلة في خدمة الوطن بالمجال التعليمي والتربوي، طوال 21 سنة قضاها في قطاعات وزارة التربية المختلفة في حياته العامرة بالأثر الصالح والعطاء الوطني منذ ميلاده عام 1939 وحتى وفاته في عام 2020 الجارية لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:تسمية أحد المرافق التعليمية في منطقة الرميثية، باسم التربوي المخضرم الراحل عبدالعزيز عثمان الحمدان، رحمه الله بواسع رحمته.

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