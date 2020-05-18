«المحاسبة»: أوقفنا طلبات من عدة جهات حكومية لشراء مواد متشابهة باسعار مختلفة

18 مايو 2020 || أكد دیوان المحاسبة الحرص على تحقیق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من صحة إجراءات تعاقدات الجھات الحكومیة بشأن مستلزمات مجابھة جائحة فیروس كورونا المستجد تفادیا لأي ھدر من شأنه التأثیر على الموازنة العامة للدولة.

وقالت مدیرة إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادیة بالإنابة في الدیوان خولة الحذران لـ الیوم إن الظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد والإجراءات الوقائیة المتبعة في مختلف جھات الدولة نتج عنھا ورود طلبیات شراء متشابھة من عدة جھات لاسیما تلك المتعلقة بالمواد المعقمة.

وذكرت الحذران من تلك الطلبات المتشابھة لبعض الجھات الحكومیة طلب شراء المعقمات الوارد من وزارة الدفاع لعدد 200 ألف عبوة معقم بحجم «500 مللیتر» من إحدى الشركات بقیمة 950ر2 دینار للعبوة لافتة إلى ورود ذات الطلب من وزارة الصحة وبذات المواصفات وحجم العبوة «500 مللیتر» لكن لعدد ملیون عبوة من أحد المصانع المحلیة بقیمة 800 فلس للعبوة.

وأضافت أن دیوان المحاسبة قام بإبلاغ وزارة الدفاع بضرورة التنسیق مع وزارة الصحة بھذا الشأن نظرا إلى انخفاض عرض السعر المقدم لوزارة الصحة عن عرض السعر المقدم لوزارة الدفاع.

وبینت ان «الدفاع» سحبت أوراق الموضوع وأعادت عرضه على الرقابة المسبقة بطلب التعاقد مع الشركة المحلیة بعرض سعر بقیمة دینار واحد وجاءت مبررات المصنع بارتفاع السعر عن السعر المقدم سابقا لوزارة الصحة لاختلاف الكمیة المطلوبة من وزارة الدفاع عن تلك التي تم طلبھا من وزارة الصحة كذلك لارتفاع سعر المواد الأولیة بالأسواق العالمیة نظرا للظروف الحالیة لأزمة «كورونا».

وأشارت الحذران في ھذا الشأن إلى تحقیق وفر للمال العام للدولة بمبلغ 390 ألف دینار عن طلب التعاقد السابق مما یؤكد حرص الدیوان على تحقیق الرقابة الفعالة على الأموال العامة للدولة والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة لتعاقدات الجھات الحكومیة تفادیا لأي ھدر مالي.

«إع»