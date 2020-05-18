«الصحة»: 841 إصابة جديدة ب«كورونا» والاجمالي 15691.. وشفاء 246 حالة.. وتسجيل 6 حالات وفاة

18 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 841 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 15691 حالة في حین تم تسجیل 6 حالات

وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 118 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 246 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4339.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال841 السابقة تضمنت «162 حالة لمواطنین كویتیین» و«232 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«194 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«63 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

وأضاف أن المصابین حسب المناطق الصحیة جاؤوا بواقع «284 حالة بمنطقة الفروانیة الصحیة» و«212 حالة بمنطقة حولي الصحیة» و«166 حالة بمنطقة الأحمدي الصحیة» و«97 حالة بمنطقة الجھراء الصحیة» و«82 حالة بمنطقة العاصمة الصحیة».

وعن أعلى المناطق السكنیة من حیث تسجیل الإصابة بالفیروس فقد ذكر أنھا جاءت على النحو التالي: «منطقة جلیب الشیوخ 99 حالة» و«منطقة الفروانیة 77 حالة» و«منطقة حولي 75 حالة» و«منطقة السالمیة 64 حالة».

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة لفت إلى أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة 161 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 11234 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنھى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة عدد 310 أشخاص وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 3838 مسحة مشیرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 314ر248 ألف فحص.

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