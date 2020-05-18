الفضالة يطالب بمراعاة أصحاب الأمراض المزمنة في خطة عودة الحياة التدريجية

18 مايو 2020 || طالب النائب يوسف الفضالة بعرض الخطة الحكومية بشأن عودة الحياة التدريجية على مجلس الامة، داعيا أن تكون العودة بشكل منتظم يراعي أصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص المناعة.

وقال الفضالة في تصريح صحفي بمجلس الامة “استمعنا الي حديث سمو رئيس مجلس الوزراء الخاص بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا في القادم من الايام وتحديدا في الـ ٣٠ من الشهر الحالي”.

وأضاف إنه يجب ان تكون الرسالة واضحة للوزراء كافة بضرورة ان تعود الحياة بشكل منتظم وبصورة تدريجية وتراعي الافراد كافة وكذلك المرضي الذين يعانون من امراض مزمنة ولديهم نقص مناعة وان يكونوا آخر العائدين الي العمل بعد الاطمئنان على صحتهم بالإضافة إلى النساء الحوامل.

من جانب اخر كشف الفضالة ان الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد أمس مع قياديي ديوان المحاسبة كان هدفه مراجعة جميع العقود ومراقبتها والتأكد من صحتها خلال القترة الماضية.

واضاف الفضالة “استمعنا الي شرح من القياديين عن طبيعة هذه العقود وكذلك العقود التي رفضت”، واصفاً الجلسة بالممتازة والفنية والرقابية ما بين المؤسسة التشريعية وذراعها الرقابي.

واكد الفضالة ان النواب طالبوا بضرورة استمرار عقد مثل هذه الجلسات للوقوف بشكل دوري ومنتظم ومتابعة ما يتم تداوله عن صحة هذه العقود، لافتا الى تأكيد النواب على ان هذه العقود سليمة من الناحية الرقابية حيث تمت الموافقه علي بعضها ورفض البعض الآخر«ع.

إ»