وزارة الصحة تعرض إنجازات الكويت في احتواء فيروس كورونا المستجد أمام «الصحة العالمية»

18 مايو 2020 || شاركت الكویت ممثلة بوزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود في اجتماعات الدورة 73 لجمعیة الصحة العالمیة التي تعقد یومي 18و19 مایو الجاري عبر تقنیة الاتصال المرئي عن بعد وذلك نظرًا للظروف العالمیة الحالیة لانتشار وباء فیروس كورونا المستجد .

وقالت الوزارة في بیان لـ الیوم إن وفد وزارة الصحة سيعرض عبر الاتصال المرئي إنجازات الكویت لتنفیذ الخطط والبرامج المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة والمؤشرات الإيجابية الموضحة للإنجازات في مجالات تطبیق اللوائح الصحیة الدولیة والتصدي واحتواء وباء كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع یعقد في جنیف إذ یتضمن جدول الأعمال المختصر عدة موضوعات أبرزھا التصدي واحتواء وباء «كورونا» والشیخوخة الصحیة والتمنیع والتخلص من شلل الأطفال.

وذكرت أن جدول الأعمال یتضمن أیضًا متابعة تطبیق اللوائح الصحیة الدولیة ودعم قدرات النظم الصحیة إضافة إلى موضوعات تتعلق بالمیزانیة وخطط العمل ضمن منظومة الأمم المتحدة ومتابعة التقدم في تنفیذ القرارات الصادرة في دورات سابقة عن جمعیة الصحة العالمیة.

ویضم وفد وزارة الصحة برئاسة الشیخ الدكتور باسل الصباح كلًّا من وكیل الوزارة الدكتور مصطفى رضا والوكیل المساعد للصحة العامة الدكتورة بثینة المضف ومدیر إدارة العلاقات الصحیة الدولیة الدكتورة رحاب الوطیان وفریق من المتخصصین بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

«إع»