العدساني يطالب بتحقيق الرقابة الفعلية على المال العام وحمايته من تجاوزات التحويلات وشبهات غسل الأموال

20 مايو 2020 || طالب النائب رياض العدساني بضرورة تحقيق الرقابة الفعلية والإشراف على المال العام من التجاوزات الصارخة التي حدثت ومنها تحويلات وشبهات غسل اموال ورشاوى في شرق اسيا والحفاظ على وضع البلد واموالها العامة التي لا تسقط بالتقادم.

وقال العدساني في تصريح صحفي في مجلس الامة اليوم انه من وازع الضمير وجسامة القضايا، فان الكويت مسؤولة كون ان الملف حول رسميا الي وحدة التحريات المالية وأن لديه الملف، ملوحاً باستجواب وزير المالية في هذا الشأن.

وبين أن هناك تحويلات تمت داخل الكويت بالملايين وأن حجم القضية يعد بالمليارات، متسائلا أين دور البنك المركزي في الرقابة على القطاع المصرفي الكويتي.

وأكد العدساني انه سيثبت هذا الموضوع بالدليل والمستندات والتحويلات البنكية بكل الاسماء والشركات والقطاع المصرفي المتورط في هذا الامر.

ومن جانب اخر ذكر العدساني انه قدم عده طلبات ورسائل واردة وثقت رسميا من قبل مجلس الامة ومكونة من عشر صفحات ووافق عليها المجلس والحكومة وأولها عن المدير الاسبق الهارب الذي مس أموال التأمينات وهرب خارج الكويت، مطالباً وزير المالية بالقيام بإجراءات حيال ذلك الأمر.

واضاف أنه قدم تقريراً متكاملاً مكون من ١٨ صفحة تجاه حكم المحكمة الذي اورد اسم دولة الكويت بشأن قضية الايرباص والتوصيات، مؤكدا انه استنادا الي المادة ١٧ منفان الاموال العامة حرمة.

واكد العدساني انه في أحد اجتماعات مكتب المجلس وبحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأكثر من ٢٠ نائباً و ٥ وزراء، طالب بفتح تحقيق حول سرقات لاحدي الشركات في المجال الطبي في دول مجلس التعاون الخليجي، الا ان المحافظ رفض وبالتالي يجب محاسبة وزير المالية لأنه المسؤول الأول عن ذلك.

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