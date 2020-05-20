الدلال يقترح استمرار صرف التعويض وبدل البطالة لمن توقف الصرف عنهم جراء أزمة «كورونا»

20 مايو 2020 || أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحآ برغبة قال في مقدمته:من تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا تضرر شريحة من المواطنين المسجلين في صندوق البطالة التابع لمؤسسة التامينات الاجتماعية الذين يتلقون ويستحقون تعويض من الصندوق وهو تعويض محدد المدة وفقا للقانون، وقد حالت الازمة القائمة دون تلقي عدد من المواطنين التعويض اللازم وفقا لما ورد بشان صندوق البطالة .

والمعاناة تحديدا تمثلت في وجود عدد من المواطنين ممن يتلقون تعويض من صندوق البطالة وانتهت المدة المحددة من الصندوق اثناء ازمة وباء فيروس كورونا وعلى سبيل المثال ان المدة المقررة للتعويض ستة اشهر منها أربعة قبل الازمة واثنان خلال الازمة ثم توقفت المبالغ التي تصل من النصندوقالى كثير من المواطنين ممن هو متزوج وراعي لعوائل وأطفال وخلافه , فهم من ناحية لا مصدر رزق لهم ومن جانب اخر لم يمكنوا خلال فترة الازمة من البحث عن عمل سواءا كان حكوميا او في القطاع الخاص.

وبالتالي فان فكرة ومدة الستة اشهر المقررة لهم لم تحقق فعليا وفقا لاهداف القانونوهيى فترة يفترض من المسجل في الصندوق ان يبحث عن عمل , وفي ظل الازمة يعد ذلك مستحيل , كما ان ازمة الوباء سبب رئيسي في انقطاع المدة المقررة للمسجلين مما يتطلب معه قيام وزارة المالية ومؤسسة التامينات الاجتماعية بمعاودة صرف التعويض للمسجلين في الصندوق ممن لم يمكنوا من استكمال مدة الصندوق للبحث عن عمل الى ان تعود الأوضاع الطبيعية الي ويتاح لكل مسجل منهم بعد ذلك فرصة البحث عن العمل , ومن جانب اخر يتطلب تفعيل خدمات الصندوق للجدد من المواطنين ممن ليس لهم عمل او تم الاستغناء عنهم حاليا بسبب الازمة عبر تطوير وتنويع وسائل التواصل مع مؤسسة التامينات لتحقيق ذلك، لــذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:1- قيام وزارة المالية ومؤسسة التامينات الاجتماعية بمعاودة والاستمرار في صرف التعويض وبدل البطالة لشريحة المواطنين التي توقف صرف التعويض من صندوق البطالة وهي الشريحة التي تضررت بسبب دخول المدة الزمنية لهم ضمن فترة الازمة القائمة مع أهمية الاستمرار بالصرف الى حين إعادة الأوضاع في الدولة الى طبيعتها ومن ثم اتاحة فرصة كافية للمسجلين في الصندوق للبحث عن عمل لهم .

2-قيام وزارة المالية ومؤسسة التامينات الاجتماعية بتطوير إمكانيات ووسائل تواصل إدارة صندوق البطالة مع المواطنين ممن تضرر بسبب الازمة وتم انهاء خدمته ولم يمكن من إيجاد عمل او لم يمكن من التسجيل بالصندوق لاي سبب كان , ويقترح ان تستخدم الوسائل الالكترونية بالتسجيل تسهيلا للمواطنين .

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